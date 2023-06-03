Как сделать чесночный спрей от комаров: простой лайфхак
Многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях, не используя вредные средства.
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Вот несколько рекомендаций:
- Камфора известна как эффективное средство отпугивания комаров. Зажгите камфору в закрытом помещении и оставьте на 30 минут. Камфора ошеломит комаров своим запахом, и вы заметите, что их стало меньше. Также можно использовать камфорные таблетки, которые размещаются в мисках с водой.
- Кофе и кофейная гуща. Комары не любят запах кофе, поэтому почаще пейте кофе или рассыпьте кофейную гущу по дому. Это поможет отпугнуть комаров.
- Лимон и гвоздика. Разрежьте лимон пополам и воткните в обе части гвоздики. Разместите такие лимоны по всему дому. Лимон и гвоздика являются эффективными средствами от комаров и безопасны для использования.
- чесночный спрей. Заварите несколько зубчиков чеснока в воде, затем распылите полученную смесь по комнате или гаражу. Комары не любят запах чеснока и будут избегать таких мест.
- Яблочный уксус. Смешайте яблочный уксус и гамамелис в равных пропорциях, а также добавьте несколько капель антимоскитных эфирных масел, например эвкалипт или цитронелла. Затем эту смесь распылите по помещению с помощью пульверизатора.
Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.
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