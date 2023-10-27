Как сделать удобрение для комнатных растений из кожуры картофеля

Изготовление натуральных удобрений в домашних условиях дает множество преимуществ. Это экологически чистый способ подкормить ваши растения, это экономично и позволит вам избежать покупки синтетических удобрений в магазинах.

Видео дня

Знаете ли вы, что кожура картофеля полна питательных веществ для ваших растений? О ее преимуществах рассказали эксперты Sante Plus.

Читайте также: Пять растений, которым нужно мало света

Удобрение для картофеля можно приготовить разными способами. Вы легко сможете выбрать тот вариант, который подойдет вам лучше всего. Кстати, такая обработка актуальна не только для комнатных растений, но и для овощей.

Картофельные шкурки полны питательных веществ, включая глюкозу, аскорбиновую кислоту, органические кислоты и крахмал. Существует также важнейший источник микроэлементов, таких как фосфор, фтор, калий и магний.

Как сделать удобрения из картофельной кожуры?

1. Жидкое удобрение из картофельных очисток. Для такого удобрения нужно очистить от 3 до 6 картофелин. Затем мелко нашинкуйте кожуру, отварите в кастрюле, наполненной литром воды, в течение 15 минут. Затем нужно остудить отвар и процедить его через сито.

Поливайте вазоны этой жидкостью каждые 15 дней. Рекомендуем готовить удобрения в небольших количествах, так как хранить его в холодильнике можно будет всего 2 недели.

2. Порошковое удобрение из картофельных шкурок. Также можно приготовить удобрения в виде порошка обязательно на основе картофельных очисток. На приготовление нужно немного больше времени, но вы получите от этого большую пользу.

Сначала хорошо промойте шкурку под холодной водой, высушите их на свежем воздухе или в духовке. В первом случае кожуру разложите тонким слоем на бумаге или ткани и разместите на балконе или окне, вдали от солнца. Для полного высыхания им требуется от 10 до 12 дней.

Если терпение не ваша сильная сторона, выберите сушку в духовке, нагретой до 100° C, которая займет всего 3-4 часа. После полного высыхания поместите кожуру в тканевый мешок, чтобы она могла дышать, и храните ее в шкафу. Если вы предпочитаете естественную сушку, то разумнее хранить их в прохладном месте.

Чтобы приготовить удобрение, когда оно вам понадобится, достаньте шкурку из пакета и измельчите в блендере в порошок. Этот порошок можно высыпать прямо под корень растения раз в 4 нед.

Не забудьте хранить удобрения в полиэтиленовых пакетах. Большим преимуществом является то, что порошок можно хранить несколько недель.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!