Как сэкономить время с помощью метода "двух утюгов": интересный лайфхак

Глажка одежды может быть утомительной задачей, особенно, когда это касается вещей из натуральной ткани. Эта хлопотная домашняя работа занимает много времени, и не всегда результат удовлетворяет.

Читайте также: Что выбрать лучше утюг или отпариватель

Но профессиональная уборщица, известная под ником @neat.caroline, опубликовала интересный лайфхак в социальной сети TikTok, который значительно упростит процесс глажения. И все, что вам нужно для этого, это алюминиевая фольга.

По ее словам, этот способ позволит вам быстро справиться с этим важным делом.

Итак, как использовать этот лайфхак? Во-первых, снимите тканевый чехол с вашей гладильной доски. Затем расстелите алюминиевую фольгу на поверхности доски с блестящей стороной вверх и поверните чехол на место.

Теперь разверните вашу одежду и начните гладить ее так, как вы это делаете обычно.

Суть лайфхака состоит в том, что алюминиевая фольга является хорошим теплопроводником, и она помогает быстрее выгладить ваши вещи. Фактически, фольга выступает как замена утюга, и вы одновременно гладите вещи с обеих сторон.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!