Как спасти свитер, который сел: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Не спешите отказываться от уменьшившегося в размере свитера – его можно спасти. Опытные хозяйки используют этот легкий трюк, и вам не нужно покупать дорогую бытовую химию для этого.

Об этом пишет Время Действий.

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Во время следующего замачивания свитера просто воспользуйтесь обычным детским шампунем – даже самый дешевый подойдет. Просто налейте чуть-чуть шампуня в колпачок и добавьте его к воде в тазике. Затем поместите свитер в этот раствор.

Оставьте вещь в воде в течение 10-15 минут, а затем извлеките ее. Заверните свитер в полотенце – это поможет удалить чрезмерную влагу. Затем расстелите одежду на горизонтальной поверхности и дайте ему подсохнуть.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 30 градусах.

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