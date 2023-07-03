Как стирать белые носки, чтобы они не теряли цвет и не сохраняли запах пота

Светлая одежда быстро может стать грязной, и частая стирка может ухудшить ее состояние. Белые носки, в частности, теряют свой цвет уже после первого использования. Поэтому многие покупают много пар носков, осознавая, что они быстро загрязняются. Но есть несколько советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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Один из способов восстановить ярко-белый цвет белых носков – использование таблетки для посудомоечной машины. Сначала растворите таблетку в теплой воде, а затем окуните грязные носки в этот раствор в течение как минимум 30 минут (время зависит от типа пятна). После этого можно закинуть носки в стиральную машину или постирать их вручную.

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Другим эффективным методом борьбы с устойчивой грязью является использование отбеливателя. Разведите отбеливатель в воде и окуните носки в этот раствор на 5-6 часов. Затем тщательно прополощите их. Будьте внимательны и прочтите инструкцию на этикетке отбеливателя перед использованием.

Важно заметить, что метод с отбеливателем следует использовать только для белой одежды, поскольку эта процедура может ухудшить состояние одежды других цветов.

Уксус является незаменимым помощником в борьбе с грязью и неприятным запахом. Растворите одну чайную ложку уксуса в одном литре теплой воды и окуните носки в этот раствор. Оставьте их в течение 30 минут, а затем постирайте в стиральной машинке.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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