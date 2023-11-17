Как удалить устаревший жир из стен духовки: понадобится всего одно средство из аптеки

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой остатков жира и грязи в духовке, особенно если забыли или не успели ее вовремя вымыть после приготовления. Попытки использовать уксус, соду или лимонную кислоту могут быть напрасны, ведь эти средства могут повредить покрытие духовки.

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На портале cxid.info хозяйки делятся эффективным лайфхаком, использующим аптечное средство – вазелин. Процесс очень прост: небольшое количество вазелина нужно нанести на загрязненные духовки тонким слоем и оставить в течение пяти минут. После этого остается только вытереть жир и остатки средства сухой тряпкой.

Важным преимуществом этого метода является его эффективность и безопасность для специального покрытия духовки, избежав возможных повреждений. Такой доступный и простой лайфхак позволяет сохранить чистоту и идеальный вид духовки.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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