Как украинцам платить меньше за свет: лайфхак со счетчиком

С 1 июня в Украине действует новый тариф на электроэнергию, который поднялся с 2,64 до 4,32 грн за кВт-ч. Для многих потребителей это значительное увеличение затрат, но есть способ сэкономить использование зонных счетчиков.

Зонные счетчики делятся на двухзонные и трехзонные. Они учитывают время потребления электроэнергии, что позволяет снизить расходы в ночной период, пишет pmg.ua.

Двухзонные счетчики снижают цену с 23:00 до 07:00 до 2,16 грн/кВт-ч, а трехзонные — до 1,73 грн/кВт-ч с 23:00 до 07:00.

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Чтобы использовать этот тариф, нужно установить соответствующий счетчик. Их можно приобрести в специализированных магазинах или подразделениях облэнерго. Средняя стоимость таких устройств составляет около 2000 грн.

После покупки счетчика его нужно параметризировать, другими словами поделить потребление на зоны. Это можно сделать бесплатно при первой параметризации. Последний шаг – написать заявление в Центре обслуживания клиентов.

Таким образом, использование зонных счетчиков может помочь значительно снизить расход электроэнергии, особенно для тех, кто активен в ночное время.

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