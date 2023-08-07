Как улучшить память: четыре действенные тренировки от британского психолога

Современная жизнь наполнена огромным количеством информации, которую человек не может запомнить в полном объеме. Как правило, наша память хранит те воспоминания, в которых мы были счастливы или, наоборот, несчастны.

Чтобы улучшить память, стоит попробовать несколько техник, которые предлагает сайт novyny.live.

Фокусировать свое внимание на важных событиях

Психолог Дэниел Шектер в своей книге "Семь грехов памяти" рассказывает о грехе невнимательности: когда человек не обращает внимание на то, куда кладет свои вещи или забывает о визите к врачу, психологу и прочему. Чаще это происходит тогда, когда мы перегружены задачами, которые нужно решить в один день.

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Чтобы сосредоточить свое внимание на важных вещах, стоит попробовать технику пауза, связь, репетиция.

Она поможет вспомнить, например, имя нового знакомого, или с какой целью пришли в магазин.

Приведем пример: вы хотите спрятать деньги, чтобы отложить их, но можете забыть потом, куда их положили. В таком случае техника будет действовать следующим образом:

Пауза: остановитесь и подумайте, куда бы вы хотели спрятать деньги.

Связь: запомните, как выглядит то место, где вы их спрячете, сфокусируйтесь на чем-то конкретном, например, на горшке или книге, которые будут стоять рядом с местом тайника.

Репетиция: представьте, как вы достаете оттуда деньги. Отойдите на несколько шагов и осмотрите место тайника и представьте, где именно лежат ваши деньги.

Кроме того, сейчас существует много технологий, которые помогают запоминать события.

Пользуйтесь календарем в смартфоне, примечаниями, фотографируйте события.

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Делать обычные события особыми

Наш мозг лучше запоминает события, приносящие нам много эмоций. Поэтому чтобы запоминать, что нужно купить в магазине, необходимо сравнить эту вещь с чем-то ярким, чтобы они запомнились.

Живите активно, чтобы воспоминаний было больше

Как отмечает Шектер, еще одним грехом памяти является блокада, когда вы помните информацию, но не можете о ней сказать точно.

Если же вы не можете запомнить имена новых знакомых, то перед визитом вы можете посмотреть в соцсетях, кто на ней будет присутствовать, так вам будет гораздо легче вспомнить имя знакомого человека.

Напомним, мы уже писали, как поддерживать себя в форме.

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