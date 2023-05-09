Как увеличить головки чеснока: интересный лайфхак с вилами

Даже при использовании отличного посевного материала чеснок может получаться слишком мелким. На величину головок чеснока может оказывать влияние глубина посадки, использование мульчи и химикатов.

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Опытные огородники советуют разрыхлять землю под головками чеснока, освобождая их от почвы.

Итак, при появлении молодых листьев, возьмите вилы или другой острый инструмент и сделайте вертикальные отверстия под углом 90 градусов, отступая от растения на 10-15 сантиметров. Это наполнит почву кислородом, от чего чеснок будет лучше и быстрее развиваться. Особенно хороший результат этот метод дает на тяжелых и глинистых почвах, где задыхается чеснок, что замедляет его рост.

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