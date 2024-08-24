Как военному, проживающему в общежитии получить льготы не коммунальные услуги

Участники боевых действий, проживающих в общежитиях, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это означает, что они могут получить скидку на оплату таких услуг, как отопление, горячая вода, электроэнергия, газ и т.д.

Как получить льготы?

Чтобы оформить льготы, участнику боевых действий необходимо:

Быть зарегистрированным в соответствующем реестре Убедиться, что он внесен в реестр лиц, имеющих право на льготы. Обратиться в Пенсионный фонд: Подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства. В заявлении следует указать перечень коммунальных услуг, которыми вы пользуетесь, и название организации, предоставляемой ими. Предоставить информацию об общежитии: Организация, которая управляет общежитием, должна предоставить Пенсионному фонду детальную информацию о всех коммунальных услугах, предоставляемых жителям общежития, и их стоимости.

Какие услуги могут быть льготными?

Льготы могут быть предоставлены на следующие услуги:

Управление многоквартирным домом Это касается услуг, связанных с содержанием и обслуживанием общежития.

Это касается услуг, связанных с содержанием и обслуживанием общежития. Коммунальные услуги: К ним относятся:

К ним относятся: Снабжение газа, электричества, тепла, воды.



Водоснабжение и водоотвод.



Вывоз бытовых отходов.

Абонентское обслуживание Это плата за индивидуальные договоры на получение коммунальных услуг.

Как принимается решение о назначении льгот?

После получения заявления и необходимой информации, Пенсионный фонд проверяет предоставленные данные и принимает решение о назначении льгот. Размер льготы зависит от вида коммунальной услуги и устанавливается законодательством.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!