Как выжить в душную погоду с помощью японского лайфхака

Сезон дождей в Японии обычно приносит влажность и жару, которые могут сделать жизнь неудобной. Фармацевт и активный пользователь Твиттера, известный как Хирофуми ( @hirokoujiKanpo ), поделился интересным способом сохранения комфорта на дому.

Читайте также: Названы основные советы, которые помогут быстро заснуть в жару

Он предложил несложный метод осушения воздуха, не требующий использования осушителей воздуха, кондиционеров или вентиляторов, ни электрических, ни ручных. Этот лайфхак не только сделает воздух более комфортным, но и подходит тем, кто не переносит искусственный поток воздуха от кондиционера.

Идея состоит в том, чтобы взять замороженные бутылки, поставить их в миску и разместить в помещении. Когда влага конденсируется на поверхности замороженных бутылок, они помогают снизить влажность воздуха.

Видео дня

Кроме того, когда бутылки растают, вы можете использовать полученную воду для питья. Если вы разместите такую систему в спальне, это будет не только эффективным способом контроля влажности, но и поможет оправдать жажду ночью.

Выберите любые бутылки, которые можно замораживать, лучше многократные. Оставьте около 1/4 бутылки пустой, когда замораживаете во избежание растрескивания.

Напомним, климатические эксперты в Соединенных Штатах Америки отчетливо утверждают, что имеющееся явление Эль-Ниньо, которое вызывает повышение средней температуры на планете, окажет влияние вплоть до февраля 2024 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!