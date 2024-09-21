Как ядерный гриб: неизвестные дроны снова атаковали Торопец Тверской области России (видео)

В ночь на 21 сентября Тверскую область России вновь атаковали неизвестные дроны, жители Торопца слышали взрывы.

Об этом пишут рос "СМИ".

Как сообщил российский губернатор, Игорь Руденя на "юго-западе Тверской области силами Министерства обороны РФ "сбиты БПЛА". Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории".

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"23 арсенал ГРАУ находится лишь в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала. Этот состав примерно вдвое меньше уже уничтожен. Также он значительно меньше по площади – около 2,6 кв. км против 5 кв. км. Это один из 6 арсеналов ГРАУ, остававшегося в европейской части РФ после Торопца", - сообщают мониторинговые каналы.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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