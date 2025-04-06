Как жена может оформить пенсию мужа после его смерти: важные детали

После смерти супруга его жена имеет право оформить пенсию на свое имя. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Выплата, которую получают члены семьи после смерти одного из супругов, называется пенсией по потере кормильца. Об этом говорится на сайте ПФУ.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, если выполняются следующие условия:

Они находились на содержании умершего. У кормильца к моменту смерти был достаточный страховой стаж для назначения пенсии по III группе инвалидности.

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Для одного нетрудоспособного члена семьи предоставляется 50% пенсии по возрасту умершего. Если же членов семьи двое или больше, пенсия распределяется между ними в равных долях, что в сумме составляет 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.

Пенсия по потере кормильца предоставляется пожизненно только тем членам семьи, достигшим пенсионного возраста. Другие родственники получают выплаты до тех пор, пока не потеряют статус нетрудоспособных.

Заявитель может обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины или подать онлайн заявление через веб портал электронных услуг Пенсионного фонда.

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