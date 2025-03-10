Какая категория учителей может рассчитывать на получение надбавки в 100% к зарплате: подробности

Учителя, выполняющие свои обязанности в районах активных боевых действий, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Размер такой надбавки может достигать 100% их должностного оклада. Это часть программы стимулирования педагогов, работающих в опасных условиях.

По информации Министерства образования и науки Украины, органы местных властей имеют право устанавливать дополнительные выплаты, премии и другие формы материального поощрения для педагогов, работающих в зонах боевых действий. Во время военного положения педагоги, которые остаются на таких территориях и продолжают работать, могут получать доплаты в размере до 100% должностного оклада.

Постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2023 г. предусматривает возможность начисления надбавок в размере 50% или 100% для работников, исполняющих служебные обязанности на территориях с повышенной опасностью. Это касается и учителей, но введение таких выплат является правом, а не обязанностью местных органов власти или военных администраций.

Читайте также: Пенсия с минимальным стажем и зарплатой: какой она будет у женщин в 2025 году

Также отмечается, что руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных средств при выплате таких стимулирующих доплат. Педагоги, не работающие непосредственно в зонах активных боевых действий, не имеют права на эти надбавки.

Кроме того, в 2025 году для учителей предусмотрены дополнительные финансовые стимулы. Речь идет о надбавках за стаж работы, престижность профессии, а также премии. Работающим в условиях повышенного риска гарантирована ежемесячная доплата в размере 1000 гривен.

Эти шаги направлены на усиление внимания и поддержки педагогов, выполняющих свою работу в сложных и опасных условиях, обеспечивая непрерывность учебного процесса даже в самых сложных обстоятельствах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как насчитывают стаж, приобретенный за пределами Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!