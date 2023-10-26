Какие 8 овощей диетологи рекомендуют есть для снижения воспаления

Есть некие овощи, которые отличаются своими полезными качествами для борьбы с приобретенным воспалением в организме, и об этом следует знать.

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Диетология и владелица консультационной службы по питанию "The Mindful Chow" Джаннис Чоу подчеркивает, что не всякий вид воспаления является задачей врага организма. К примеру, острое воспаление помогает телу в борьбе с инфекциями и заживлении ран. Однако хроническое воспаление, которое не исчезает в течение длительного периода и может быть спровоцировано различными факторами, такими как нелеченные заболевания, загрязненный воздух, несвоевременное питание или стресс, требует активного управления.

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Один из способов избавиться от нежелательного хронического воспаления заключается в употреблении противовоспалительных продуктов, богатых антиоксидантами и клетчаткой, которая способствует здоровью кишечника и поддерживает иммунную систему. Большинство этих полезных веществ находится в растительной пище, в частности, в цветных овощах и фруктах.

Антиоксиданты эффективны в нейтрализации свободных радикалов, которые образуются в организме под влиянием различных негативных факторов окружающей среды, таких как употребление алкоголя, загрязнение воздуха и стресс. Как объясняет диетология Энни Заппулла, избыток свободных радикалов может привести к длительному повреждению клеток, что, в свою очередь, может способствовать развитию хронических заболеваний.

Некоторые витамины, минералы и растительные соединения, такие как полифенолы и каротиноиды, выполняют антиоксидантную функцию в организме, как отмечает Чоу.

Кроме антиоксидантов, клетчатка является еще одним важным компонентом, способствующим уменьшению хронического воспаления в организме. Исследования подтверждают, что клетчатка может поддерживать оптимальный уровень рН в кишечнике, что снижает количество воспалительных молекул.

Среди овощей, которые могут помочь снизить воспалительный процесс в организме, особенно выделяются следующие:

Крестоцветные овощи: Они включают капусту, брокколи, бок-чой, капусту, брюссельскую капусту, мангольд, кресс-салат, зелень и цветную капусту. Все эти овощи богаты клетчаткой и антиоксидантами, такими как витамины C, E и A, флавоноиды и особенно сульфорафан, который может уменьшить воспаление. Чеснок и лук Они содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов, таких как витамины C, A и фенольная кислота. Чеснок также содержит серосодержащие соединения, которые могут уменьшить воспаление. Темная листовая зелень: Эти овощи богаты клетчаткой и антиоксидантами, включая витамины C, A, каротиноиды и полифенолы, такие как кверцетин. Фиолетовая кукуруза Этот вид кукурузы содержит антоцианы, придающие ему фиолетовый цвет, а также другие антиоксиданты, такие как витамины C, E и B2. Другие сорта кукурузы также содержат витамины, полифенолы и клетчатку. Помидоры: Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, такими как витамины C, A, ликопин и другие каротиноиды. Также важно включать в рацион приготовленные помидоры, поскольку витамин ликопин легче усваивается организмом, когда они готовы в подсолнечном масле. Сладкий перец Он содержит большое количество витамина C и полифенола кверцетина, а также другие антиоксиданты и клетчатку. Грибы: Различные виды съедобных грибов, такие как портобело, шиитаке и шампиньоны, содержат селен, витамины B2, B3 и полифенолы, которые уменьшают воспаление. Чайот Этот зеленый грушевидный кабачок содержит клетчатку и антиоксиданты, такие как витамины C, B2 и B3, а также флавоноиды.

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