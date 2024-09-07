Какие доплаты к пенсии ожидают украинцев по достижении 65 лет

После выхода на пенсию украинцы имеют возможность получать дополнительные выплаты от государства. Это включает различные надбавки и доплаты к основному пенсионному обеспечению.

Пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и имеющие более 30 лет страхового стажа, автоматически будут получать пенсию, которая не будет меньше 40% от минимальной заработной платы. Об этом пишет 24 Канал.

В настоящее время минимальная заработная плата равна 8 000 гривен, что означает, что минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен. Однако фактически она составляет 3 370 гривен.

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Обратите внимание! В случае, если пенсия меньше 40% от минимальной заработной платы, то лицу автоматически начислят доплату.

Какие существуют доплаты к пенсии по возрасту

Граждане, достигшие 70-летнего возраста, получают дополнительные выплаты в зависимости от возраста:

от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет – дополнительно 456 гривен;

от 80 лет – дополнительно 570 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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