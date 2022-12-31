Какие функции можно отключить, чтобы смартфон не разряжался быстро

Какие функции больше разряжают телефон и какие из них можно выключить, чтобы смартфон работал дольше.

При регулярных отключениях электроэнергии украинцам нужно держать свои гаджеты заряженными, чтобы оставаться на связи.

Держите телефон в тепле, потому что на холоде он разряжается быстрее. Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне. Убедитесь, что ряд программ не работает в фоновом режиме.

Лучший выход в такой ситуации – повербанк или альтернативные источники питания. Но если такого девайса нет, воспользуйтесь действенными советами, которые помогут сохранять заряд на телефоне максимально долго:

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Включите ночной режим (темную тему) или режим энергосбережения, чтобы яркость дисплея была намного меньше, ведь именно этот параметр отвечает за то, что заряд аккумулятора расходуется быстрее. Режим энергосбережения обычно можно включить на панели быстрых настроек или в настройках.

Выключите передачу данных. Смартфон тратит очень много энергии на поиск сети и данных, если сеть нестабильна. Поэтому на такой случай можно отключить сотовые данные, а включить только тогда, когда вам необходимо с кем-нибудь попытаться связаться. Можно также исключить Wi-Fi.

Включите режим полета, так он сможет продержаться гораздо дольше, однако, в таком режиме смартфон теряет свои главные функции и переходит в автономный режим.

Выключите телефон. Да, это радикальный способ, но он точно сохранит заряд. Включайте его, когда нужно выйти на связь. Заранее договориться с близкими о времени, если не удастся восстановить связь. Выпишите на бумагу все важные номера телефонов, на всякий случай.

Выключите автозагрузку в приложениях. Обычно это соцсети и мессенджеры. Лучше выключить автоматическую загрузку, чтобы заряд батареи не тратился на загрузку груды контента.

Выключите ненужные push-уведомления. Каждое такое сообщение потребляет немного энергии, поскольку выводит смартфон из режима ожидания и включает экран, подтягивает сеть и воспроизводит звук. Если вы получаете много уведомлений, потребление энергии может значительно увеличиться.

Используйте блокировщик рекламы, если вы проводите много времени в Интернете. Загрузка рекламы, как и другого контента, использует ресурсы батареи для загрузки изображения и видео.

Какие еще функции можно отключить, чтобы сохранить заряд дольше?

автообновление;

автозагрузка;

геолокацию;

Bluetooth;

GPS;

вибрацию;

распознавание голосовых команд.

Раньше мы писали о 5 способах зарядить смартфон во время блекаута, которые точно не навредят гаджету.

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