Какие продукты и пищевые отходы могут стать идеальным удобрением для комнатных растений

Опытные ценители цветов регулярно используют продуктовые отходы и пряности в качестве органических удобрений для комнатных растений. Существует несколько неожиданных способов поддерживать здоровье и красоту вашей зеленой "семейства", используя продукты питания, такие как майонез, бананы, яичная скорлупа и чай.

Эти естественные способы поддержания вашей комнатной растительности могут улучшить их здоровье и внешний вид. Будьте осторожны и используйте эти средства с учетом потребностей конкретных растений, и они поблагодарят вас красивым и здоровым ростом, пишет theLime.

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Майонез Если листья ваших комнатных растений выглядят тусклыми и вы хотите вернуть им блеск, попробуйте снимать загрязнение майонезом. Используйте кухонную салфетку, нанесите небольшое количество майонеза и натрите листья. Важно не переборщить с майонезом, чтобы избежать засорения пор листьев. Если вам нужно пополнить запас кальция растений, добавьте мелко измельченную яичную скорлупу к почве. Если вы планируете пересадить растение, смешайте скорлупу с почвой. В противном случае распределите ее на поверхности почвы вокруг растения. Банановая кожура: Бананы не только вкусны, но и полезны для ваших комнатных растений. После того как вы съели банан, поместите кожуру в банку с водой и оставьте на 24 часа. Используйте полученную банановую воду для полива растений. Кожа банана содержит калий, фосфор и кальций, что усилит и обеспечит здоровье вашим цветам, а также отпугивает вредителей. Картофельная вода: Вода, в которой варена картошка, богата калием, фосфором и магнием, полезны для роста комнатных растений. Просто дайте ей остыть перед использованием для полива растений. Важно избегать использования картофельной воды с избытком соли, поскольку это может повредить ваши растения и помешать корням поглощать влагу. Чайные листья: Чай содержит азот, способствующий росту и развитию растений. Используйте этот способ только на растениях, растущих в кислой почве, например, папоротники и фикусы. Для подкормки растений используйте воду, в которой пропаривали два чайных пакетика на ночь.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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