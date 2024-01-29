Какие виды пенсий есть в Украине и какую выбрать наиболее выгодно с финансовой стороны

Пенсии в Украине. Многие знают, что в Украине существует 4 вида пенсий. Но что это за виды, и какая разница между ними? Давайте разберемся.

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Об этом пишет ПФУ. Учтите, что законодательство о пенсиях может меняться, поэтому важно следить за актуальными объявлениями и обновлениями.

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1. Пенсия по возрасту:

Этот вид пенсии назначается по достижении пенсионного возраста и при наличии необходимого страхового стажа.

2. Пенсия по инвалидности:

Выплачивается при наступлении инвалидности.

3. Пенсия в связи с потерей кормильца:

Предоставляется нетрудоспособным лицам, находившимся на содержании умершего кормильца. Дети всегда имеют право на пенсию.

4. Пенсия за выслугу лет:

Предусмотрена для определенных категорий людей, работа которых может привести к потере профессиональной работоспособности.

Важно помнить, что человек, имеющий право на несколько видов пенсий, может получать только один из них по своему выбору.

Какой вид пенсии выбрать?

Это зависит от ваших потребностей и обстоятельств. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом Пенсионного фонда Украины, чтобы получить больше информации и сделать правильный выбор.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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