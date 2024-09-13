Какой категории лиц будет автоматически предоставляться статус УГБ

10 сентября на заседании Кабинета Министров был принят новый порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий (УБД) в условиях военного положения, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Этот документ определяет механизм автоматического присвоения статуса УБД лицам, непосредственно принимавшим участие в мероприятиях по обороне Украины и защите населения во время российской агрессии. В частности, это касается тех, кто выполнял боевые, служебные или специальные задания в зонах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

По словам Мельничука, статус УБД будет предоставляться автоматически лицам, подпадающим под определение, приведенное в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Это положение не распространяется на сотрудников СБУ и представителей разведывательных органов. Важно отметить, что продолжительность выполнения задач не повлияет на получение статуса.

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Чиновник также добавил, что был определен перечень данных, которые будут вноситься в Единый государственный реестр ветеранов войны для обеспечения автоматического предоставления статуса УБД.

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