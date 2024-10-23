Какова будет стоимость газа во время отопительного сезона 2024-2025
Тарифы на газ в Украине остаются стабильными: для более 90% бытовых потребителей цена составит 7,96 грн за кубометр до конца отопительного сезона. Для среднестатистической семьи из трех человек с газовой плитой минимальный месячный платеж составит 78,8 грн. за 9,9 кубов.
По данным издания gsminfo, на рынке осталось 9 поставщиков газа после выхода трех компаний: "ЭруЛюдям", "Полтавагаз Сбыт" и "АсканияЭнерджи". Кабинет Министров продлил действие специальных обязательств по поставке газа до 30 апреля 2025 года, заморозив тарифы как для населения, так и для теплопоставщиков и операторов газораспределительных систем.
Читайте также: За какой навык работодатели готовы увеличить зарплату на 38%
Актуальные тарифы действующих поставщиков:
- "Энерджи трейд групп" предлагает самую низкую цену – 7,799 грн/куб.
- "Нефтегаз Украины" и "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн/куб
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн/куб
- "Галнефтегаз" – 7,99 грн/куб
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн/куб
- "Киевские" и "Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб
- "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") – самая высокая цена 9,99 грн/куб
Поскольку большинство украинцев обслуживает "Нефтегаз", для них будет действовать тариф 7,96 грн за кубометр.
Напомним, в Украине пересчитают стоимость доставки газа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!