Какова будет стоимость газа во время отопительного сезона 2024-2025

Тарифы на газ в Украине остаются стабильными: для более 90% бытовых потребителей цена составит 7,96 грн за кубометр до конца отопительного сезона. Для среднестатистической семьи из трех человек с газовой плитой минимальный месячный платеж составит 78,8 грн. за 9,9 кубов.

По данным издания gsminfo, на рынке осталось 9 поставщиков газа после выхода трех компаний: "ЭруЛюдям", "Полтавагаз Сбыт" и "АсканияЭнерджи". Кабинет Министров продлил действие специальных обязательств по поставке газа до 30 апреля 2025 года, заморозив тарифы как для населения, так и для теплопоставщиков и операторов газораспределительных систем.

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Актуальные тарифы действующих поставщиков:

"Энерджи трейд групп" предлагает самую низкую цену – 7,799 грн/куб.

"Нефтегаз Украины" и "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн/куб

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн/куб

"Галнефтегаз" – 7,99 грн/куб

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн/куб

"Киевские" и "Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб

"Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") – самая высокая цена 9,99 грн/куб

Поскольку большинство украинцев обслуживает "Нефтегаз", для них будет действовать тариф 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в Украине пересчитают стоимость доставки газа.

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