Какую пенсию получат украинцы с зарплатой 15 тыс. грн

Граждане Украины, которые получают заработную плату в размере 15 000 гривен, имеют возможность выхода на пенсию с 60-летнего возраста при условии наличия необходимого трудового стажа. Сумма пенсионной выплаты, в зависимости от возраста и количества отработанных лет, может превышать 7 000 гривен.

В 2025 году выйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет – это зависит от количества приобретенного страхового стажа. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Мужчины могут рассчитывать на такие пенсионные выплаты:

при выходе на пенсию в 60 лет – 5751 грн;

в 63 года – 6787 грн;

в 65 лет – 7477 грн.

Женщины при достижении пенсионного возраста получат:

в 60 лет – 4930 грн;

в 63 года – 5 817 грн;

в 65 лет – 6409 грн.

Выход на пенсию без стажа: условия и размер выплат от государства

Однако в этом расчете не учтены возможные надбавки, способные повысить размер пенсии. К таким льготам относятся:

статус ветерана войны;

ребенка войны;

почетного донора;

особые заслуги перед Родиной.

Размер пенсионных выплат будет разниться в зависимости от профессии: отдельные условия предусмотрены для судей, предпринимателей, военных, государственных служащих и шахтеров.

Чтобы получить более точный расчет пенсии, можно воспользоваться формулой Пенсионного фонда Украины: Пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

Под коэффициентом страхового стажа подразумевается соотношение общего трудового стажа, умноженного на оценку одного года страхового стажа (0,01), деленное на 12. Другими словами, количество отработанных лет умножается на 0,01 для определения этого коэффициента.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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