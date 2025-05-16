Какую скидку на коммунальные услуги имеют участники боевых действий

В Украине участники боевых действий имеют право на ряд социальных льгот, в частности — значительные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий предоставляется скидка в размере 75% на оплату коммунальных услуг, таких как водоснабжение. Такой же размер скидки применяется и к оплате жилья (квартирной платы), а также стоимости топлива, если жилье не имеет централизованного отопления.

Если участник боевых действий имеет статус лица с инвалидностью в результате войны, ему компенсируется 100% стоимости коммунальных услуг. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Размер льготы исчисляется в соответствии с отапливаемой площадью: 21 м² на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилье, плюс 10,5 м² на всю семью. Льгота применима как к квартире, так и к частному дому.

Чтобы воспользоваться этой поддержкой, необходимо подать в органы социальной защиты населения два заявления: одно – для внесения информации в Единый государственный автоматизированный реестр льготников (ЕГАРП), другое – для назначения льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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