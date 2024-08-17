Каждого седьмого украинца пенсионного возраста оставили без выплат: подробности

В Украине при достижении 60-летнего возраста примерно каждый седьмой гражданин (14%) не имеет возможности получать пенсионные выплаты из-за недостаточного трудового стажа. Это вынуждает людей продолжить трудовую деятельность до 63-65 лет, чтобы обеспечить себе права на получение пенсии.

Эксперты из OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, в состав которой входят 37 государств) представили всесторонний анализ украинской системы пенсионного обеспечения, выполнив сравнительный обзор с пенсионными системами других стран организации. Об этом пишет OBOZ.UA.

В период с 2019 по 2023 год наблюдалось снижение процента лиц, которые выходили на пенсию до достижения 60 лет, с 25% до 11%. В то же время доля пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых после 60 лет, выросла с 0.5% до 14%. Такая динамика связана с повышением критериев к трудовому стажу.

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Ни в одной из европейских стран, включая Беларусь и Молдову, не сохранили пенсионный возраст на уровне 60 лет. Однако в Украине лица, получившие необходимый стаж (сейчас это 31 год, но эта цифра увеличивается до 35 лет), имеют возможность выходить на пенсию в 60 лет. Согласно анализу ОЭСР, по состоянию на 2021 год, в среднем украинцы проживали около 10 лет после достижения 60-летнего возраста. Средний возраст жизни женщин составил 74,4 года, что почти на десять лет превышает возраст мужчин.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 года стажа;

в 2026 году – от 33 года стажа;

в 2027 году – от 34 года стажа;

в 2028 году – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 года стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 года стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 года стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 года стажа.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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