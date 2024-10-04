Кешбек за покупки отечественных товаров: когда украинцы получат первые выплаты

Уже в десятом месяце 2024 граждане Украины смогут получить первое частичное возмещение за покупку товаров отечественного производства в рамках государственной инициативы "Национальный кэшбек". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Сделано в Украине"

Сроки реализации и выплат по программе "Национальный Кэшбэк"

"Национальный Кэшбэк" - это государственная инициатива, нацеленная на поддержку украинских производителей и поощрение потребителей к приобретению продукции, изготовленной в Украине. В рамках этого проекта потребители могут вернуть 10% суммы покупки отечественных товаров. Информацию о производителях, местах продаж и ассортименте товаров, участвующих в программе, можно найти на официальном ресурсе "Сделано в Украине". Экспериментальная фаза (бета-тестирование) программы началась 2 сентября 2024 года и продлится до конца декабря 2024 года. Средства от кэшбека за предыдущий месяц будут поступать на специальные банковские счета участников программы до 20 числа следующего месяца.

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К примеру, за приобретение в сентябре кэшбек будет засчитан до 20 октября. Историю начислений за покупки украинских товаров можно будет посмотреть в приложении "Действие". Использовать кэшбек, полученный за покупки с сентября по ноябрь 2024, можно будет до 31 января 2025 года. В то же время, средства кэшбека, начисленные за декабрьские покупки 2024 года, будут выплачены в феврале 2025 года (и их можно будет использовать в течение 2025 года). В целом ожидается, что пилотный проект "Национальный Кэшбэк" будет действовать до 31 декабря 2025 года - в рамках финансирования, предусмотренного бюджетом на 2025 год. Условия участия в программе К программе "Национальный Кэшбэк" могут добровольно присоединиться:

совершеннолетние граждане Украины

производители украинских товаров

продавцы украинских товаров

Чтобы стать участником программы, потребителю необходимо:

оформить карточку для получения средств от государства (виртуальную – в мобильном приложении своего банка или физическую – непосредственно в банке)

дать согласие на передачу информации о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах-участниках программы (это можно сделать в банковском приложении или в банке)

обновить мобильное приложение "Действие" и активировать услугу "Национальный кэшбек" Стоит отметить, что к программе присоединились: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Sense Bank ("Сенс Банк"), "А-банк", ПУМБ, UKRSIBBANK (" Укрсиббанк"), monobank ("Универсал Банк"), "Укрэксимбанк", "Глобус", "Укргазбанк" и "Банк Кредит Днепр". Производители и продавцы могут ознакомиться с соответствующей инструкцией по подключению к программе.

Ассортимент доступных товаров и размер возможного возмещения

Программа охватывает товары украинского производства, включая лекарственные и медицинские изделия, внесенные изготовителем в соответствующий перечень. Однако кэшбэк не распространяется на подакцизные товары. В частности, это касается горючего, табачных изделий и алкогольных напитков (за исключением алкогольных напитков, изготовленных без добавления спирта – виноградных вин, плодово-ягодных вин и медовых напитков). "При покупке украинских товаров с использованием банковских карточек, покупателю будет начисляться кэшбек в размере 10% от их стоимости, но не более 3000 гривен в месяц", - уточняется на официальном ресурсе. Направления использования полученного кэшбека Средства, полученные в рамках программы "Национальный кэшбек", можно направить на оплату местных услуг:

медицинские услуги

спортивные мероприятия

кинопоказы

заведения питания

коммунальные услуги

транспортные услуги

услуги мобильной связи и т.д. Кроме того, кэшбек можно использовать для поддержки ВСУ или приобретения военных облигаций. Однако снять наличные со счета, на который поступают средства кэшбека, невозможно. Их можно использовать только для безналичных расчетов за услуги.

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