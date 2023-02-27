Клопотенко поделился рецептами постных блюд, которые разнообразят меню тех, что постится

В Украине начался Великий пост, который продлится 40 дней. Воздерживаться от скоромной еды нужно будет до 15 апреля.

Украинцы, соблюдающие строгий пост, пытаются разнообразить свое меню, чтобы блюда не были скучными и невкусными. Известный повар Евгений Клопотенко отмечает, что к постным блюдам можно добавлять овощи, фрукты, грибы, всевозможные соления и маринованные овощи, чтобы песни становились вкуснее и полезнее.

Он советует в пост употреблять каши из разных круп, грибы (свежие или сушеные), бобовые (чечевица, фасоль, горох), овощи и фрукты (свежие или маринованные). "Ну и какой постный стол без гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых, содержащих рекордное количество растительного белка, который по своим питательным свойствам ничуть не уступает животному белку. Ведь не зря бобовые называют лучшей альтернативой мясу", - рассказал Клопотенко.

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Он посоветовал перед приготовлением постных блюд из бобовых не забывать, что их нужно замочить перед приготовлением на 6-8 часов, а лучше и на ночь. "Не забывайте только сливать воду время от времени во избежание брожения. Так время приготовления постного блюда значительно сократится. Также бобовые после замачивания гораздо лучше усваиваются организмом и у вас не появится "вздутие" живота", — добавил повар.

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Вот несколько рецептов постных блюд, которыми Клопотенко поделился на своем сайте

Затертая капуста

Для приготовления подготовьте:

500 г квашеной капусты

100 г пшена

2 луковицы

соль и перец по вкусу

Процесс приготовления

Высыпьте в миску 100 г пшена и тщательно промойте. Залейте крутым кипятком и оставьте запариваться на 20 минут. Запаренное пшено растолчите либо в макитре, либо блендером. Выложите 500 г квашеной капусты в миску, залейте водой и немного промойте. Воду слейте. Переложите промытую капусту в кастрюлю и залейте водой, чтобы немного покрывала ее. Варите на небольшом огне 10 минут после закипания воды. Очистите луковицы и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в капусту и проварите все вместе еще 10 минут. Приблизительно половину жидкости слейте в отдельный сосуд, а к капусте с луком добавьте перетертое пшено. Посолите и поперчите, перемешайте. Варите еще минут 15 до готовности пшена, при необходимости доливая понемногу жидкости, оставшейся после отваривания капусты. Сдобрить блюдо можно ограничительным на масле луком.

Винегрет с растительным сыром

Вам понадобится:

2 средних свеклы

2 небольшие моркови

2 небольших соленых огурца

половинка красного лука

100 г растительного сыра

2 картофелины

4 ст. л. ароматного растительного масла

3-4 веточки петрушки

соль и перец по желанию

Как приготовить:

Вымойте овощи, заверните в фольгу, сделайте проколы в нескольких местах и запекайте при температуре 180 градусов до готовности.

Когда овощи охладятся, почистите их и нарежьте кубиками.

Добавьте к ним нарезанные соленые огурцы и измельченный красный лук.

В миске смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло и оставьте настояться.

Измельчите сыр и посыпьте салат сверху.

Посыпайте блюдо покрытой петрушкой.

Суп с сельдереем и белыми грибами

Возьмите большой корень сельдерея, половинку моркови и лук, 20 г сухих белых грибов, четвертинку репы и несколько ломтиков подсушенного хлеба. А еще подготовьте укроп, черный молотый перец (или душистый), лавровый лист и соль с перцем.

Как готовить?

Разогрейте духовку до 200 градусов. Промойте большой корень сельдерея, не очищая от кожуры. Заверните в фольгу и положите запекаться на 2 часа. Очистите морковь и лук, нарежьте их полукольцами или слайсами. Разогрейте сковороду без растительного масла и масла. Выложите овощи и обжарьте по несколько минут с каждой стороны. В кастрюлю наберите 2 л воды и выложите туда овощи из сковороды, добавьте несколько щепоток соли, перца и лавровый лист. Доведите до кипения и варите овощной бульон в течение 20 минут на маленьком огне. Снимите с огня, достаньте лавровый лист, накройте плотно крышкой и пока отставьте. Отделите зелень от 3 веточек укропа и мелко порубите. Промойте 20 г сухих белых грибов и выложите в миску. Залейте крутым кипятком и оставьте отмачиваться. Достаньте из духовки корни сельдерея, разрежьте и дайте немного остыть. Извлеките мякоть и разложите в глубокие порционные тарелки. Нарежьте репу тонкими слайсами и так же разложите в каждую тарелку. Из бульона извлеките овощи и специи, еще раз доведите его до кипения. Добавьте отмоченные грибы и варите в течение 5 минут. Разлейте бульон по тарелкам и посыпайте порубленным укропом. Подсушите в тостере или на сухой сковороде 6 ломтиков хлеба и подавайте вместе с супом.

Закуска из кимчи

Для блюда требуются:

кочан пекинской капусты (примерно 1 кг)

3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала

большая морковь

пучок зеленого лука

редька или дайкон

2 см корня имбиря

сладкий перец

150-300 г перца чили в стручках

6 зубчиков чеснока

1 ч. л. зерен кориандра

50 мл рыбного соуса

2 ст. л. сахара

8 ст. л. соли

500 мл воды

Как готовить:

Пекинскую капусту порежьте вдоль на четыре части, а затем каждую из четвертинок – поперек на три части. Разберите листики и хорошо промойте в большой миске. Слейте воду, щедро посыпьте 6 ст. л соли и перемешайте. Оставьте на 30-60 минут, чтобы листья засолились. В сотейнике смешайте два стакана воды из 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала. Поставьте на небольшой огонь и варите, помешивая, до получения густой массы. Отставьте сотейник, чтобы остывало. Приготовьте соус Канкочи: пропустите через мясорубку или перебейте в чаше блендера до получения однородной массы сладкий перец, 150-300 г перца чили, лишенных семян и хвостиков, 6 зубчиков чеснока и 2 см очищенного корня имбиря. Добавьте в смесь 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и перемешайте. Нарежьте пучок зеленого лука, морковь порежьте тонкой соломкой. Если у вас есть дайкон, из него тоже нужно сделать тоненькие полоски. Засоленную в миске капусту хорошо промойте от соли и встряхните от излишней влаги. Добавьте в миску другие ингредиенты: рыбный соус (если его не обнаружили, можно готовить и без него), кориандр, прохладную смесь из рисовой муки, соус Канкочи. Все тщательно перемешайте, чтобы соусы объединились и обволокли каждый капустный лист. Капусту оставьте в холодильнике мариноваться на 1-2 дня, накрыв миску плёнкой. Кимчи можно хранить около месяца, но готовьтесь, что порция может исчезнуть практически через несколько дней.

Паста с тушеной капустой

Требуются следующие продукты:

500 г белокочанной капусты

300 г макарон (пасты)

3 ст. л. подсолнечного масла (+ 1 ст. л. по желанию в готовое блюдо)

1 лук

соль по вкусу

Как готовить:

Порежьте капусту тоненькой соломкой, а лук – кубиком. Разогрейте сковороду из 3 ст. л. подсолнечного масла и переложите в него овощи. Посолите и тушите, пока капуста не станет светло-коричневой и мягкой. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте 300 г пасты, посолите по вкусу и отварите, откиньте на дуршлаг, чтобы вода утекла. Переложите на сковороду с тушеной капустой и перемешайте. Подавайте пасту с теплой капустой и по желанию полейте еще маслом.

Булгур с вишнями и томатами

Возьмите 200 г булгура, 50 г сушеной вишни и большой томат, 1 ст. л. оливкового масла, 4 веточки мяты, соль и перец по вкусу.

Готовим так:

В кастрюлю выложите 200 г булгура и влейте 400 мл воды. Добавьте щепотку соли и варите примерно 20 минут после закипания на небольшом огне. Готовый булгур откиньте на дуршлаг и выложите в миску. Добавьте по вкусу соли и перца, влейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте. Вымойте томат и нарежьте мелкими кубиками. Промойте 50 г сушеной вишни и добавьте в миску к булгуру вместе с помидорами. Отделите от стеблей листики из 4-х веточек мяты, мелко изрубите и добавьте к блюду. Хорошо размешайте и подавайте к столу.

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