Клопотенко поделился рецептами постных блюд, которые разнообразят меню тех, что постится
В Украине начался Великий пост, который продлится 40 дней. Воздерживаться от скоромной еды нужно будет до 15 апреля.
Украинцы, соблюдающие строгий пост, пытаются разнообразить свое меню, чтобы блюда не были скучными и невкусными. Известный повар Евгений Клопотенко отмечает, что к постным блюдам можно добавлять овощи, фрукты, грибы, всевозможные соления и маринованные овощи, чтобы песни становились вкуснее и полезнее.
Он советует в пост употреблять каши из разных круп, грибы (свежие или сушеные), бобовые (чечевица, фасоль, горох), овощи и фрукты (свежие или маринованные). "Ну и какой постный стол без гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых, содержащих рекордное количество растительного белка, который по своим питательным свойствам ничуть не уступает животному белку. Ведь не зря бобовые называют лучшей альтернативой мясу", - рассказал Клопотенко.
Он посоветовал перед приготовлением постных блюд из бобовых не забывать, что их нужно замочить перед приготовлением на 6-8 часов, а лучше и на ночь. "Не забывайте только сливать воду время от времени во избежание брожения. Так время приготовления постного блюда значительно сократится. Также бобовые после замачивания гораздо лучше усваиваются организмом и у вас не появится "вздутие" живота", — добавил повар.
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Вот несколько рецептов постных блюд, которыми Клопотенко поделился на своем сайте
Затертая капуста
Для приготовления подготовьте:
- 500 г квашеной капусты
- 100 г пшена
- 2 луковицы
- соль и перец по вкусу
Процесс приготовления
- Высыпьте в миску 100 г пшена и тщательно промойте. Залейте крутым кипятком и оставьте запариваться на 20 минут.
- Запаренное пшено растолчите либо в макитре, либо блендером.
- Выложите 500 г квашеной капусты в миску, залейте водой и немного промойте. Воду слейте.
- Переложите промытую капусту в кастрюлю и залейте водой, чтобы немного покрывала ее. Варите на небольшом огне 10 минут после закипания воды.
- Очистите луковицы и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в капусту и проварите все вместе еще 10 минут.
- Приблизительно половину жидкости слейте в отдельный сосуд, а к капусте с луком добавьте перетертое пшено.
- Посолите и поперчите, перемешайте. Варите еще минут 15 до готовности пшена, при необходимости доливая понемногу жидкости, оставшейся после отваривания капусты.
- Сдобрить блюдо можно ограничительным на масле луком.
Винегрет с растительным сыром
Вам понадобится:
- 2 средних свеклы
- 2 небольшие моркови
- 2 небольших соленых огурца
- половинка красного лука
- 100 г растительного сыра
- 2 картофелины
- 4 ст. л. ароматного растительного масла
- 3-4 веточки петрушки
- соль и перец по желанию
Как приготовить:
- Вымойте овощи, заверните в фольгу, сделайте проколы в нескольких местах и запекайте при температуре 180 градусов до готовности.
- Когда овощи охладятся, почистите их и нарежьте кубиками.
- Добавьте к ним нарезанные соленые огурцы и измельченный красный лук.
- В миске смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло и оставьте настояться.
- Измельчите сыр и посыпьте салат сверху.
- Посыпайте блюдо покрытой петрушкой.
Суп с сельдереем и белыми грибами
Возьмите большой корень сельдерея, половинку моркови и лук, 20 г сухих белых грибов, четвертинку репы и несколько ломтиков подсушенного хлеба. А еще подготовьте укроп, черный молотый перец (или душистый), лавровый лист и соль с перцем.
Как готовить?
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Промойте большой корень сельдерея, не очищая от кожуры. Заверните в фольгу и положите запекаться на 2 часа.
- Очистите морковь и лук, нарежьте их полукольцами или слайсами.
- Разогрейте сковороду без растительного масла и масла. Выложите овощи и обжарьте по несколько минут с каждой стороны.
- В кастрюлю наберите 2 л воды и выложите туда овощи из сковороды, добавьте несколько щепоток соли, перца и лавровый лист. Доведите до кипения и варите овощной бульон в течение 20 минут на маленьком огне.
- Снимите с огня, достаньте лавровый лист, накройте плотно крышкой и пока отставьте.
- Отделите зелень от 3 веточек укропа и мелко порубите.
- Промойте 20 г сухих белых грибов и выложите в миску. Залейте крутым кипятком и оставьте отмачиваться.
- Достаньте из духовки корни сельдерея, разрежьте и дайте немного остыть. Извлеките мякоть и разложите в глубокие порционные тарелки. Нарежьте репу тонкими слайсами и так же разложите в каждую тарелку.
- Из бульона извлеките овощи и специи, еще раз доведите его до кипения. Добавьте отмоченные грибы и варите в течение 5 минут. Разлейте бульон по тарелкам и посыпайте порубленным укропом.
- Подсушите в тостере или на сухой сковороде 6 ломтиков хлеба и подавайте вместе с супом.
Закуска из кимчи
Для блюда требуются:
- кочан пекинской капусты (примерно 1 кг)
- 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала
- большая морковь
- пучок зеленого лука
- редька или дайкон
- 2 см корня имбиря
- сладкий перец
- 150-300 г перца чили в стручках
- 6 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. зерен кориандра
- 50 мл рыбного соуса
- 2 ст. л. сахара
- 8 ст. л. соли
- 500 мл воды
Как готовить:
- Пекинскую капусту порежьте вдоль на четыре части, а затем каждую из четвертинок – поперек на три части. Разберите листики и хорошо промойте в большой миске. Слейте воду, щедро посыпьте 6 ст. л соли и перемешайте. Оставьте на 30-60 минут, чтобы листья засолились.
- В сотейнике смешайте два стакана воды из 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала. Поставьте на небольшой огонь и варите, помешивая, до получения густой массы. Отставьте сотейник, чтобы остывало.
- Приготовьте соус Канкочи: пропустите через мясорубку или перебейте в чаше блендера до получения однородной массы сладкий перец, 150-300 г перца чили, лишенных семян и хвостиков, 6 зубчиков чеснока и 2 см очищенного корня имбиря. Добавьте в смесь 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и перемешайте.
- Нарежьте пучок зеленого лука, морковь порежьте тонкой соломкой. Если у вас есть дайкон, из него тоже нужно сделать тоненькие полоски.
- Засоленную в миске капусту хорошо промойте от соли и встряхните от излишней влаги. Добавьте в миску другие ингредиенты: рыбный соус (если его не обнаружили, можно готовить и без него), кориандр, прохладную смесь из рисовой муки, соус Канкочи. Все тщательно перемешайте, чтобы соусы объединились и обволокли каждый капустный лист.
- Капусту оставьте в холодильнике мариноваться на 1-2 дня, накрыв миску плёнкой. Кимчи можно хранить около месяца, но готовьтесь, что порция может исчезнуть практически через несколько дней.
Паста с тушеной капустой
Требуются следующие продукты:
- 500 г белокочанной капусты
- 300 г макарон (пасты)
- 3 ст. л. подсолнечного масла (+ 1 ст. л. по желанию в готовое блюдо)
- 1 лук
- соль по вкусу
Как готовить:
- Порежьте капусту тоненькой соломкой, а лук – кубиком. Разогрейте сковороду из 3 ст. л. подсолнечного масла и переложите в него овощи. Посолите и тушите, пока капуста не станет светло-коричневой и мягкой.
- Вскипятите воду в кастрюле, добавьте 300 г пасты, посолите по вкусу и отварите, откиньте на дуршлаг, чтобы вода утекла.
- Переложите на сковороду с тушеной капустой и перемешайте.
- Подавайте пасту с теплой капустой и по желанию полейте еще маслом.
Булгур с вишнями и томатами
Возьмите 200 г булгура, 50 г сушеной вишни и большой томат, 1 ст. л. оливкового масла, 4 веточки мяты, соль и перец по вкусу.
Готовим так:
- В кастрюлю выложите 200 г булгура и влейте 400 мл воды. Добавьте щепотку соли и варите примерно 20 минут после закипания на небольшом огне.
- Готовый булгур откиньте на дуршлаг и выложите в миску. Добавьте по вкусу соли и перца, влейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
- Вымойте томат и нарежьте мелкими кубиками. Промойте 50 г сушеной вишни и добавьте в миску к булгуру вместе с помидорами.
- Отделите от стеблей листики из 4-х веточек мяты, мелко изрубите и добавьте к блюду. Хорошо размешайте и подавайте к столу.
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