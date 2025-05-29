Кофе дешевле за границей или дома? сравнение цен в Киеве, Львове и Польше

Для многих украинцев день начинается с чашки кофе, а в течение дня этот напиток часто помогает поддержать энергию.

Дешевле же капучино обойдется в Ровно, Хмельницком и Тернополе. Такие выводы сделаны на основе данных портала Numbeo.

Аналитики проанализировали среднюю стоимость чашки капучино – единственного вида кофе, который рассматривается на платформе. В среднем по стране цена составляет 53,97 грн, но в зависимости от города она колеблется в пределах от 26 до 80 грн.

Киев – 65,54 грн (диапазон: 35–85 грн);

Львов – 64,77 грн (30–85 грн);

Одесса – 59 грн (30–80 грн);

Днепр – 56,15 грн (30–70 грн);

Суммы – 56 грн (35–85 грн);

Полтава – 55 грн (35–85 грн);

Харьков – 52,23 грн (30–65 грн);

Херсон – 50 грн (30–70 грн);

Черкассы – 49,17 грн (30–83,46 грн);

Кропивницкий – 47,67 грн (30–80 грн);

Житомир – 47,33 грн (35–85 грн);

Ивано-Франковск – 46,88 грн (30–85 грн).

В Луцке средняя цена капучино составляет 46,88 грн (в пределах от 25 до 65 грн),

в Ужгороде – 45,88 грн (от 25 до 60 грн)

в Чернигове кофе можно купить за 45 грн (от 30 до 85 грн)

в Николаеве – также около 45 грн (от 30 до 70 грн)

в Черновцах средняя стоимость – 40 грн (от 30 до 85 грн)

в Ровно – 40 грн (от 25 до 65 грн)

в Хмельницком — 38,33 грн (от 20 до 85 грн)

в Тернополе – 35 грн. (от 25 до 65 грн.).

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Стоит отметить, что в некоторых райцентрах кофе стоит даже дороже, чем в больших городах. Например, в Умани средняя цена капучино равна стоимости в Одессе – 59 грн.

В целом в Украине цены на капучино являются самыми низкими среди стран региона. (116,26 грн.) и 817,62 форинта (94,70 грн.) соответственно.

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