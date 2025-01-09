Кофе как эликсир долголетия: ученые раскрыли секрет правильного времени для его потребления

Употребление кофе часто ассоциируется с улучшением здоровья сердца и увеличением продолжительности жизни. Однако эффективность его полезных свойств может зависеть от времени потребления.

Как сообщает CNN, новое исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показало, что пьющие кофе утром люди получают больше преимуществ для здоровья по сравнению с теми, кто потребляет его в другое время дня.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали данные по питанию и здоровью 40 725 взрослых в возрасте от 18 лет и старше, собранные в рамках Национального исследования здоровья и питания, которое проводилось с 1999 по 2018 год. В исследовании участвовали как кофе с кофеином, так и без него.

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Исследователи выделили два основных варианта потребления кофе: утром и в течение всего дня. К концу среднего периода наблюдения, который длился около 10 лет, было зафиксировано 4295 случаев смертей от всех причин, по которым 1268 – от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 – от рака.

Какие были результаты

Анализ показал, что люди, которые пили кофе утром, имели на 16% меньше риск смерти от любых причин и на 31% меньше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не употреблял кофе. У тех, кто пил кофе в течение всего дня, преимущества для здоровья не наблюдались, и риск смертности не снижался.

Эти результаты оставались неизменными, даже когда исследователи учитывали различные факторы, такие как продолжительность сна, возраст, расовая и этническая принадлежность, пол, уровень дохода, образование, физическая активность, пищевые привычки, а также наличие заболеваний, таких как диабет, гипертония и высокий уровень холестерина.

Согласно результатам исследования, риск смерти у людей, которые пили кофе утром, был меньше независимо от того, ограничивались ли они двумя-тремя чашками в день или употребляли больше. Однако польза для здоровья была меньше у тех, кто выбирал только одну чашку кофе утром.

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