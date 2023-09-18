Кофе помогает при диабете - ученые

Кофе может помочь жить дольше людям с диабетом

Кажется, нет более обсуждаемого напитка, чем кофе. Но и лучшие истории рассказывают также за чашечкой кофе. Что бы ни говорили об этом ароматном напитке, все больше исследований подтверждают его пользу. Главное ничего не перепутать о правильном потреблении: без сахара и не больше двух чашек в день. Одно из последних исследований американских ученых, продолжительностью 38 лет, показало: замена соков и сладких газированных напитков на кофе, чай и воду без сахара может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни.

Видео дня

Примечательно, что по данным ученых, кофе даже среди полезных несладких напитков лучше всего влияет на состояние здоровья пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Сахара не надо: сладкие напитки в черном списке

В течение 38 лет американские ученые изучали данные более 15 000 человек, у которых был диагностирован сахарный диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания. Результаты, опубликованные медицинском издании The BMJTrusted Source, показали: у людей, которые отказались от сладких напитков в пользу несладких, риск смертности снизился на 26% в течение всего периода исследования.

Исследование также подтвердило: у людей, которые пили больше всего сладких напитков, риск смерти повышался на 20%. Доктор медицинских наук, врач клиники Strive Health в Денвере Кит Хопкинс считает: результаты исследования лишь подтверждают то, что уже давно известно в этой области.

"Чем больше мы изучали это, тем больше мы видели, что сладкие напитки в целом сокращают общее количество времени, которое вы проводите на этой Земле", - говорит Хопкинс.

Врач считает, что данное исследование особенно важно для диабетиков, поскольку для таких пациентов употребление сладких напитков можно сравнить с хождением по краю обрыва:

"Если у вас нет диабета, вы в добрых пяти футах от этого края, но если вы диабетик, вы в нескольких дюймах от обрыва! И все, что вы делаете: курение, подходящие упражнения и питание, все больше и больше склоняет вас к падению. Это исследование показывает, насколько осторожными мы должны быть с пациентами с диабетом".

Один сладкий напиток в день может резко увеличить риск смерти

Исследование основано на двух базах данных, которые вели медсестры и врачи с 1980-х по 2018 год. Средняя продолжительность наблюдения составила 18,5 лет, при этом данные обновлялись с помощью контрольных вопросников каждые 2-4 года.

По наблюдениям ученых, даже одна порция сладкого напитка в день повышала риск смерти пациентов в среднем на 8%, при этом исследователи учитывали и другие причины.

Уровень риска смертности также снижался с разной скоростью в зависимости от того, каким напитком заменяли подслащенный сахаром напиток:

замена сладкого напитка на кофе привела к снижению риска смертности на 26%;

употребление несладкого чая привело к снижению риска смертности на 21%;

простая вода снизила риск смертности на 23%;

обезжиренное молоко - на 12%.

Эндокринолог телемедицинской практики Anzara Health Ана Мария Каусель считает, что исследование показывает пагубное влияние скрытого сахара в напитках на наше здоровье:

"Все в первую очередь думают о еде. Но я всегда говорю своим пациентам, чтобы они больше думали о калориях, которые они пьют, а не о калориях, которые они съедают", - подчеркивает Каузел.

Чай, кофе, капуччино?

Не только наличие сахара в напитке, но и выбор самого напитка имеет значение, - уверены ученые. К примеру, искусственно подслащенные напитки и фруктовые соки хоть и показали чуть меньшее влияние на здоровье, но они также в списке запрещенных, поскольку содержат много сахара.

"Разумно сместить акцент на напитки, которые с наибольшей вероятностью окажут положительное влияние на здоровье: кофе, чай, простая вода и молоко с низким содержанием жира", - считает доктор медицинских наук, профессор Кембриджского университета Нита Г. Фороуи.

Доктор также уверен в том, что исследование универсально для всех людей, независимо от наличия диабета:

"Наличие диабета не должно быть особенно ограничительным, поскольку результаты нового исследования в этой группе пациентов в целом аналогичны результатам более ранних исследований в общей популяции", - говорит Фороуи.

Не водой единой: лучшие напитки без сахара

Авторы исследования считают маркетинговые технологии всемирно известных производителей напитков "бесконечными", называя их основную проблему: они формируют в обществе ошибочное мнение о том, что напитки с высоким содержанием сахара, такие как соки и смузи, полезны для здоровья, хотя это не так. Американская диабетическая ассоциация ADA предлагает свои варианты полезных напитков:

несладкий чай со льдом;

минеральная вода;

несладкий кофе или горячий чай;

диетические напитки.

Оказывается, не только еда, но и напитки влияют на наше самочувствие и продолжительность жизни. Если вы в группе риска диабета 2-го типа или частенько балуете себя сладкими напитками, замените их на натуральный кофе, холодный или горячий чай и обычную воду. По мнению ученых, со временем вы улучшите общее состояние здоровья и прибавите себе несколько лет жизни.