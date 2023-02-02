Кофеварка, массажер и матрас: 6 полезных вещей, которые должны быть в каждом автомобиле для комфортного передвижения

Водители, которым часто приходится ездить на дальние дистанции или те, чья работа связана с перевозкой пассажиров или груза, знают, что автомобиль должен быть комфортным, как второй дом. Долгое пребывание за рулем заставляет автомобилистов продумывать все детали в салоне таким образом, чтобы была возможность отдохнуть, расслабиться, перекусить и при этом держать авто в чистоте и чистоплотности. Сегодня UAportal подготовил список из шести полезных вещей, которые должны быть в каждом автомобиле для комфортного передвижения.

Автомобильная кофеварка

Многие кофеманы берут с собой в авто термокружку, однако в таком случае напиток будет долго находиться в емкости, будет болтаться и постепенно остынет, потеряв приятный вкус. Что делать, если тратить деньги на дорогие напитки из АЗС или пить переболтанный кофе из термоса не хочется? Купите автомобильную кофеварку. На сегодняшний день существует несколько типов марок. Такие приборы могут отличаться не только дизайном, но и мощностью. Так, для легковых автомобилей производят модели с напряжением 12 Вольт, а для грузовых – 24 Вольта.

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Принцип работы такой кофеварки такой же, как и у стационарной фильтр-кофеварки. В резервуар заливается вода, которая нагревается и прокапывается через порцию молотого кофе. Можно использовать многократный нейлоновый фильтр, рассчитанный на 60-70 циклов. Или купить одноразовые фильтры из бумаги. Из-за не очень высокой мощности напиток готовится немного медленнее, чем в бытовых моделях. Однако это сказывается на напитках положительным образом – кофе получается ароматным.

Матрас для отдыха

Матрас, вроде кровати для заднего сиденья, оценят владельцы седанов, у которых иногда физически невозможно лечь вдоль, и хэтчбеков-универсалов с заваленными вещами багажником. Надувная кровать стоит не очень дорого, а ее размеры отличаются, в зависимости от модели авто, позволяющей подобрать подходящий вариант, исходя из габаритов салона вашей машины.

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Массажер для шеи

Неотъемлемый аксессуар для водительского места. После долгих поездок и напряженного сиденья за рулем, шея так и просится, чтобы ее скомкали. Он не габаритный, легко крепится к сиденью в авто. Вы можете брать его домой и просто лежать после тяжелого дня. Люди. Которые уже приобрели подобный массажер, используют его и для других уставших зон, например, для икр или стоп.

Чехол для перевозки животных

Это простой и одновременно удивительный продукт. Он отлично размещается в задней части салона, когда вам необходимо сохранить в чистоте сиденья автомобиля, если вы перевозите своих пушистиков. Особенно это актуально для тех, кто обычно перевозит на задних сиденьях своих собак. Накрыв сиденье чехлом, вы защитите их от меха, грязи и царапин. Благодаря этой вещи вы будете меньше отвлекаться на своих питомцев, опасаясь, что они "убьют" салон.

J-образная подушка

Это подушка незаменима не только в автомобиле, где ею может воспользоваться водитель во время отдыха или пассажиры. Ее можно использовать и при продолжительных перелетах в самолете. Благодаря ее форме у вас не будет проблем с шеей, а ваш сон будет удобен. Просто разместите ее с одной стороны шеи и щеки и обопритесь.

Компактная свалка

Этот аксессуар станет отличным дополнением для автомобиля, в котором часто перевозят людей на задних сиденьях. Вы сможете предупредить пассажиров, что на спинке сиденья размещена свалка и не будете переживать, что салон останется с кучей мусора после поездки. Впоследствии просто открепите мусорную емкость и выбросьте содержимое в уличную мусорку.

Напомним, UAportal рассказал об 11 полезных гаджетах, которые пригодятся в авто каждому водителю. Они придадут уверенность во время дальних поездок и длительного пребывания за рулем.

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