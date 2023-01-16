Когда отмечают Крещение 2023: история, традиции и запреты праздника

Ежегодно православные верующие отмечают большой праздник – Крещение Господне или Крещение. Он является третьим и завершающим праздником рождественского цикла. В этот день заканчивались Праздники (цикл зимних рождественско-новогодних праздников). Также считается, что с этого дня начинаются Крещенские морозы. Во всех христианских конфессиях крещение Господне имеет одну дату – 6 января. Однако некоторые празднуют по григорианскому календарю, а другие – по старому стилю (юлианскому календарю). По последнему Крещению приходится на 19 января. В 2023 году это будет четверг.

История праздника

Крещение относится к числу древнейших христианских праздников. Отмечают его еще со времен апостолов. В этот день церковь вспоминает о событии Иисуса Христа.

Христиане верят, что в 30 лет Иисус пришел к Иоанну Предтече, чтобы тот крестил Сына Божия в реке Иордан. Иоанн считал себя недостойным такой чести, но Иисус сказал, что такова воля Божия. Иоанн совершил таинство и получил за эту фамилию Креститель.

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Во время обряда на землю с небес сошел Святой Дух в форме голубя и указал, что Иисус – это Сын Божий. После Крещения Иисус освятил воду реки Иордан. Обрядом своего Крещения Иисус показал, что все равны перед Богом – даже сам Спаситель.

Несколько веков назад праздник Крещения приходился на Рождество. В IX веке его перенесли на другую дату. Впервые название праздника упоминается в Летописи Русской в 1148 году: "В то же время Ростислав [Мстиславич] смоленский попросил дочь у Святослава у Ольговича за Романа, сына своего, в Смоленск. И выведена она из Новгорода-Северского в воскресенье по Крещению, месяц января в девятый день".

Традиции праздника

В канун праздника украинцы традиционно встречают второй Сочельник. В течение 18 января верующие держат пост и ничего не едят. Садиться за ужин можно только после появления первой звезды на небосводе. К столу подают песни – рыбу, вареники с капустой, кутью, компот и т.д.

Вода на Крещение считается целительной, она символизирует начало жизни и очищения. Христиане верят, что освященная вода на Крещение имеет целебные свойства, ею можно излечиться от недугов. Поэтому ее хранят весь год, и она не портится.

Всего совершается два обряда освящения воды: накануне Крещения, в Крещенский вечер – внутри церкви, и в сам день Крещения – на ближайшем озере или реке. Кроме того, перед Крещением люди со льда вырезали большой крест и ставили его у проруби, в которую впоследствии ныряли. Прорубь освящает священник. По религиозным убеждениям такая вода очищает от грехов и заряжает здоровьем на весь следующий год.

В Украине тесно переплелись языческие и христианские верования. Поэтому в ночь на Крещение девушки традиционно гадали. Обычно стремились узнать имя суженого. Церковь осуждает эти ритуалы, однако в народе верили, что именно в этот период гадания имеют наибольшую силу.

На следующий день Крещения дня, 20 января, люди совершали "посвятки" - то есть переходили к обычному трудовому ритму, и отмечали праздник Иоанна Крестителя. Окончательно раздавались животным ритуальные продукты в углу и планировалась работа по хозяйству. Хозяйки доставали свои починки (холст, нити и др.), которые перед Рождеством скрывались подальше от греха. С праздников уже снимались табу на посещение корчмы или кабака, которые действовали в Праздники. Также женщинам уже разрешалось ходить за водой, чего они не могли делать по праздникам.

Народные приметы

Предки верили, что от погоды в этот день зависит весь следующий год.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Снегопад обещает обильный урожай на целый год.

На Крещение метель – и в апреле будет метель.

Деревья покрыты инеем – весной в тот же день недели (четверг, пятница и т.п.) пора было сеять яровую пшеницу.

Теплый день обещает много хлеба.

Если день был солнечным и теплым, то погода продержится еще несколько недель.

Полнолуние – до полноводия весной.

Что нельзя делать

Нельзя, набирая воду, ругаться с кем-то или быть на кого-то обиженным. Вода может утратить свои целебные свойства от отрицательных мыслей.

Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. Следует это делать только с чистой душой и искренним желанием.

Не стоит употреблять алкоголь перед тем, как погружаться в воду. Кроме того, что церковнослужители говорят, что это противоречит религиозным обрядам, медики говорят, что это не согреет, а наоборот может вызвать проблемы с алкоголем.

Не надо плакать на Крещение, потому что ой, кто 19 января будет лить слезы, будет плакать до следующего праздника.

Нельзя стирать, потому что таким образом вы оскверняете воду.

Запрещается убирать, вязать, шить и выполнять любую домашнюю работу.

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