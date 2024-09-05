Когда регистрироваться в ТЦК внутриперемещенным лицам

Для мужчин, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и получивших статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), существует обязанность стать на военный учет по новому месту жительства. Этот процесс важен, поскольку позволяет военным комиссариатам иметь актуальную информацию о местонахождении военнообязанных и мобилизационном потенциале страны. Об этом пишет novyny.live.

Почему нужно стать на военный учет?

Обязанность гражданина: Военный учет является обязанностью каждого гражданина Украины призывного возраста.

Военный учет является обязанностью каждого гражданина Украины призывного возраста. Актуальные данные: Это позволяет военным комиссариатам иметь актуальную информацию о местонахождении военнообязанных в случае необходимости.

Это позволяет военным комиссариатам иметь актуальную информацию о местонахождении военнообязанных в случае необходимости. Возможность получить повестку: В случае мобилизации военнообязанные получают повестки по месту учета.

Какие действия нужно выполнить?

Получить статус ВПЛ: Первым шагом является оформление справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Это можно сделать онлайн через портал Действие или лично обратившись в соответствующие органы. Стать на военный учет: В течение семи дней с момента получения статуса ВПЛ необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за новым местом жительства и стать на военный учет.

Куда обращаться?

Обратиться нужно в ближайший ТЦК и СП по месту фактического проживания.

Какие документы нужно иметь при себе?

Паспорт.

Идентификационный код.

Справка ВПЛ.

Военный билет (если есть).

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Что делать, если вы не успели встать на учет в течение 7 дней?

Если вы пропустили семидневный срок, необходимо поскорее обратиться в ТЦК и СП и объяснить причины задержки. Если военнообязанный не станет на военный учет, это может привести к административной и даже уголовной ответственности.

Даже после постановки на военный учет вы можете иметь право на отсрочку или освобождение от мобилизации по определенным основаниям (например, инвалидность, многодетность). Если вы меняете место жительства, обязательно сообщите об этом ТЦК и СП.

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