Кого из мужчин не могут мобилизовать до 27 лет: ответ адвоката

По меньшей мере, до 14 февраля 2024 года в Украине будет продолжаться военное положение и общая мобилизация. В это время на военную службу могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала годными. Однако существует категория граждан, которых могут мобилизовать до 27 лет только с их согласия.

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Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Факты ICTV". Он отметил, что мобилизация проходит для мужчин от 18 до 60 лет или до 65 лет для высшего командования.

Он отметил, что мужчин, в возрасте от 18 до 27 лет, могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины только тех, кто считается военнообязанным. То есть речь идет о лицах, состоящих в запасе для комплектования различных военных формирований на особый период.

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В то время как мужчин до 27 лет, не служивших в армии и не имеющих статуса призывника, ТЦК и СП мобилизовать не может. Такие граждане могут призываться на военную службу в ряды ВСУ только по собственному согласию.

Ростислав Кравец добавил, что военнообязанные мужчины могут мобилизовать с 18 лет.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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