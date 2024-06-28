Кого из украинцев могут оставить без субсидий: подробности

Многие украинцы, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, возлагаются на государственную помощь в виде субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако часто возникает вопрос: можно ли получить субсидию, если уже есть долги за предыдущие периоды.

Согласно правилам наличие задолженности действительно может повлиять на ваше право на получение субсидии.

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Вот ключевые моменты, которые следует знать:

1. Сумма задолженности:

Субсидия не назначается, если сумма просроченной более трех месяцев задолженности за коммуналку превышает 680 гривен (40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

2. Реструктуризация долга:

Если у вас есть долги за коммуналку, но готовы их погашать, вы можете заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации. В этом случае при условии погашения долга в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, вы сможете получить субсидию с 1 мая 2024 года.

3. Обжалование задолженности:

Если вы не согласны с начисленной вам суммой долга, вы имеете право обжаловать ее в суде.

4. Автоматический перерасчет субсидии:

Для получателей уже назначенных субсидий в связи с ростом тарифов на электроэнергию перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

Заведующая Сахновщинским бюро правовой помощи Людмила Климова отметила, что имеющаяся задолженность влияет на назначение субсидии.

"Поскольку субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотапливаемого сезона, то наличие задолженности анализируется органами социальной защиты населения в мае текущего года. То есть фактически до мая вы могли рассчитываться за коммунальные услуги с удобной для вас периодичностью. В случае, если задолженность по коммунальным платежах не погашена и превышает 680 гривен, домохозяйство могут лишить субсидии", – объяснила она.

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