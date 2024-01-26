Кому из украинцев могут отключить свет за долги

Украинское правительство отменило мораторий на отключение потребителей от жилищно-коммунальных услуг, если у них есть задолженность по оплате.

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Согласно решению Кабмина, мораторий сохраняется только для жителей тех территорий, на которых ведутся боевые действия и жителей временно оккупированных территорий. Также до сих пор запрещено отключать ЖКУ, если здание потребителя было повреждено в результате военных действий.

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Если у вас есть долги за коммуналку, то желательно выплатить их как можно скорее, пока к вам не применили санкции.

Как узнать о коммунальных долгах

Есть несколько способов узнать свою задолженность по коммуналке:

Обратитесь в ЖЭК или ОСМД, назвав полное имя и адрес дома.

Проверить наличие задолженности может оператор Укрпочты или работник банка, где вы оплачиваете коммунальные услуги.

Узнайте о задолженности в приложении вашего банка (пункт "коммунальные платежи").

В личном кабинете поставщика услуг можно узнать наличие долга, если при регистрации указать ФИО, адрес жилья, лицевой счет и сумму последнего платежа.

Если у вас нет возможности сразу уплатить весь долг, можно подать к поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Так гражданин может выплатить сумму небольшими частями и избежит отключения ЖКУ.

Как списать долги за коммуналку

Потребитель может подать заявление на списание долгов, но только после того, как коммунальные службы заявили на него в суд, пишет УНИАН.

Вот кому спишут долги за коммунальные услуги, если суд примет сторону потребителя:

тем, кто имеет задолженность на срок более 3 лет; тем, кому достались долги предыдущих собственников жилья;

тем, кому начислили долг не в соответствии с площадью жилья; тем, кто в судебном порядке признан банкротом.

Чтобы списали долг, нужно дождаться, пока коммунальная компания подаст в суд на должника, а затем самостоятельно подать письменное заявление о применении исковой давности.

Кому не отключат свет во время войны

Отключать свет за долги начнут бытовым потребителям, не живущим на оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Не будут "отрезать" электричество украинцам, живущим на территориях, где ведутся или велись военные действия.

Среди предприятий отключать электричество будут тем, кто не входит в критическую инфраструктуру.

Согласно Правилам розничного рынка электрической энергии, коммунальные службы обязаны в письменном виде предупредить потребителя об отключении света за задолженность не ранее чем за 5 рабочих дней до прекращения услуг. Без уведомления отключать электроэнергию не имеют права.

Чтобы свет вновь подключили, потребителю нужно полностью оплатить задолженность и обратиться к оператору поставщика услуг. В течение 3-5 дней подачу электроэнергии возобновят.

Если сумма задолженности превысит 120 000 гривен, то у потребителя могут взыскать единое жилье в судебном порядке.

Узнайте, как получать меньшие счета за электроэнергию.

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