Кому из украинцев отменят социальные выплаты: Какие нововведения предусмотрены с 1 февраля
Остался месяц до введения изменений в выплатах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. С 1 февраля некоторые переселенцы перестанут получать ежемесячные выплаты.
Те ВПЛ, которые получили статус до 1 августа 2022 года, средства будут получать еще в этот месяц (в целом выплаты предусмотрены на полгода). Правительство ранее отметило, что имеет ограниченный ресурс, чтобы абсолютно всех переселенцев поддерживать финансово, пишет pmg.ua.
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В то же время тем ВПЛ, которые обратились за получением статуса ВПЛ после указанного периода, помощь продлена еще на 6 месяцев. Потом будут учитывать имущественное положение. Деньги будут поступать исключительно тем, кто действительно в этом нуждается.
Выплаты не будут расти, они сохранены на нынешнем уровне — 2 и 3 тысячи гривен в месяц для взрослых и детей и лиц с инвалидностью соответственно. На карту сумма будет засчитываться 15 и 28 числа каждого месяца.
Не будет выплат для украинцев, выехавших за границу на длительный период (более 30 дней) и не предоставивших обоснованные причины (к ним относятся командировка, лечение, сопровождение ребенка на лечение, реабилитация и прочее). Не предусмотрены средства также для людей, вернувшихся на прежнее место жительства. Лишенные выплат и коллаборанты.
В то же время, для тех украинцев, кому продолжат выплаты после 1 февраля, обращаться с заявлением не нужно. Все будет происходить в автоматическом режиме. Гарантированы деньги будут еще 6 месяцев для семей, где воспитывают ребенка с инвалидностью, для пенсионеров, для многодетных семей (3 и более детей).
Вот основные изменения в выплатах для ВПЛ с 1 февраля:
- Выплаты продолжаются для ВПЛ, получивших статус до 1 августа 2022 года.
- Выплаты продолжаются на 6 месяцев для ВПЛ, которые обратились за статусом после 1 августа 2022 года.
- После 6 месяцев выплаты будут продлены только тем ВПЛ, которые действительно в этом нуждаются.
- Выплаты не будут расти.
- Выплаты не будут предоставляться ВПЛ, которые выехали за границу на длительный период, вернулись на прежнее место жительства или являются коллаборантами.
- Для ВПЛ, которым продолжат выплаты после 1 февраля, обращаться с заявлением не нужно.
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