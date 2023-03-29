Кому в Украине увеличили пенсию на 100 гривен

В марте в Украине более 10 миллионов пенсионеров провели индексацию выплат. Впрочем, молодые пенсионеры не попали под индексацию.

В Пенсионном фонде объяснили, почему это произошло. При индексации пенсий с 1 марта этого года учтен показатель средней заработной платы – 7405,03 грн, сообщает "На пенсии".

Отмечается, что пенсии, назначенные в 2020-2022 годах, с 1 марта 2023 года не повысили. Причиной стали показатели средней зарплаты, по которым рассчитывали выплаты.

Читайте также: Кому в Украине не повысят пенсии в 2023 году

В то же время, постановлением Правительства от 24.02.2023 № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году" предусмотрено, что к таким пенсиям устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 гривен.

Видео дня

Таким образом, доплату в 100 гривен получили молодые пенсионеры, но не в пределах общей индексации выплат.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!