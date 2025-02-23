Контрасты погоды в Украине: синоптики рассказали, где ждать весеннего тепла до +5, а где - зимнего мороза до -12

Последняя неделя зимы принесет ощутимое потепление, которое стартует из западных областей Украины. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 24 февраля, погода будет напоминать о приходе весны: будет солнечно, малооблачно и без осадков, а на большей части страны температура поднимется выше нуля.

Осадки в этот день не прогнозируются. Холоднее всего ночью будет на востоке и севере - до -12 градусов, тогда как максимальные дневные +5 ожидаются на западе Украины, пишет NV.ua.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 24 февраля

Западные области – преимущественно переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет колебаться от -4 до -6 градусов, днем станет теплее до +2…+4°C.

Северные области – переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -8…-10°C, днем от -2 до +2°C.

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Центральные области – небольшая облачность без осадков. Ночная температура составит -8…-10°C, дневная – 0…+2°C.

Южные области – переменная облачность, без осадков. Ночью прогнозируется -6…-8°C, днем от -1 до +1°C.

Восточные области – переменная облачность с периодическими прояснениями, без осадков. Ночью ожидается -9…-11°C, днем от -3 до -5°C.

Крым – небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается. Температура ночью -4…-6°C, днем от -1 до +1°C.

Ранее мы рассказывали, что из Украины отступят аномальные морозы, синоптика не назвала дату потепления.

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