Косметологи назвали семь противопоказаний для пилинга кожи

Гидроксы кислоты стали неотъемлемой частью не только процедур в косметологических кабинетах, но и домашнего ухода за кожей. Мы ценим их за способность помогать клеткам кожи обновляться, придавать ей сияние, выравнивать тон, уменьшать пигментацию и успокаивать воспаление. Об этом сообщает Ukr.Media.

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Но существуют обстоятельства, когда следует временно воздержаться от их использования:

Период активной сыпи или тяжелого акне – в это время кислоты могут проникнуть слишком глубоко через нарушенный эпидермальный барьер и вызвать раздражение, ожог или шелушение. При приеме системных ретиноидов (обычно через акне) следует сообщить косметологу, поскольку не все кислоты можно использовать одновременно. Аллергия на орехи или непереносимость лактозы – это противопоказание для использования миндальной и молочной кислоты соответственно. Купероз или розацеа – гликолевая и молочная кислоты могут привести к обострению этих заболеваний. Атопический дерматит и псориаз – это иммунные состояния кожи, и реакция на кислоты может быть непредсказуемой, поэтому пилинги следует делать осторожно. После воскового или лазерного удаления волос – после этих процедур следует отложить проведение пилингов на 2 недели. В период беременности и лактации, особенно ретиноевого пилинга, следует воздержаться от использования кислот, но если ваша кожа раньше не была знакома даже с обычными гидрокси кислотами, то лучше отказаться от них.

Напомним, мы уже писали о правилах ухода за кожей после 40-ти.

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