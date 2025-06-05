Кратковременные грозы и до 30 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 6 июня

В пятницу, 6 июня, в Украине прогнозируется жаркая погода с максимальной температурой воздуха днем +25…+30°C. Местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В частности, осадки ожидаются на западе страны, северных регионах и Винницкой области. На остальной территории — преимущественно сухо и солнечно.

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В западных областях ожидается усиление ветра с южного направления – порывы могут быть достаточно сильными.

В Киеве столбики термометров поднимутся до +28…+29°C. Возможна кратковременная гроза.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

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