Кровать напротив зеркала: чем опасно такое расположение во время сна

Зеркало есть почти в каждой спальне – это может быть трюмо на туалетном столике, двери шкафа-купе или даже зеркальный потолок. На протяжении всей истории человечества зеркала окружены мистикой – их считают порталом в мир иной, они применяются для различных магических ритуалов и даже используются в психологических практиках. Зеркала притягивают и одновременно пугают. Конечно, в самых зеркалах страшного мало, но есть особые случаи, где лучше перестраховаться, и сон в зеркале – именно такой случай.

Можно ли спать напротив зеркала? Единого мнения на этот счет нет. Давайте рассмотрим, как различные культурные традиции относятся ко сну у отражающих поверхностей, и вы сможете заключить самостоятельно, как следует поступать именно вам.

Наши предки приметили, что наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за зимой. Ее душа покидает тело и путешествует, а зеркало при содействии нечистой силы может ее "поймать", что приведет к болезни или даже смерти в реальном мире.

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Также считалось, что зеркала могут накапливать плохую энергию, чтобы при первом же удачном случае обрушить человека в беззащитном спящем состоянии. Спящая — легкая добыча, и для него контакт с таким "зеркальным выбросом" приведет к финансовым потерям, проблемам со здоровьем. В том числе поэтому напротив зеркала не стоит спать супругам – это может внести разлад в семейные отношения. Впрочем, одинокому человеку тоже лучше не ставить зеркало напротив кровати – поверье говорит, что в этом случае он так и останется на всю жизнь один.

Фэн Шуй

По Фэн-Шую размещать зеркало у кровати нельзя. Кроме того, в этой культуре есть другие ограничения, касающиеся зеркал. Нельзя использовать зеркало без рамы. Отражение не должно "разрезать" на фрагменты фигуру смотрящего. Лучшее место, которое Фэн-Шуй отводит зеркалу – стена напротив входной двери. Или – угол комнаты.

Когда можно оставлять зеркало в спальне за Фэн-Шуем? Когда человек на кровати не отражается в зеркале. Когда оно небольшое, а форма его при этом овальная или округлая.

Эзотерические практики

Многие эзотерические практики относятся к отражениям неоднозначно – принято считать, что это портал в другой мир, мир духов и астральной энергии. В целом, ничего плохого в этом нет, и знакомство с другим миром не навредит бодрствующему человеку, а вот спящий слишком беззащитен, поэтому не стоит размещать трюмо в прямой видимости со спального места.

Есть и другая версия – для человека, хорошо духовно развитого и при этом достаточно уравновешенного, мир отражения может стать полезным инструментом. Зеркала часто считают энергетическими пылесосами. И если человек хочет очистить свой ум во время сна, то он может повесить небольшое зеркальце напротив кровати, но так, чтобы не встречаться со своим отражением взглядом – принято считать, что лишние мысли "убегут" в другой мир через зеркальное отверстие.

Мнение экстрасенсов

Почти все экстрасенсы считают, что зеркала – магические предметы, поэтому места им в спальне не должно быть. По их мнению, использовать зеркала могут только их "коллеги по цеху" – колдуны, маги и другие люди, которые занимаются подобными практиками.

По мнению экстрасенсов, наибольшую опасность зеркала представляют для человека, когда они расположены так, что образуют так называемый "зеркальный коридор", отражаясь друг в друге. Такой "коридор" может образовать, кстати, обычное трюмо с полусдвинутыми створками. По мнению экстрасенсов, из-за этого "зеркального коридора" в дом может попасть любая сущность.

Что делать, чтобы зеркало не наносило вреда

После смерти человека в первые девять дней все зеркала в доме должны быть увешаны плотной тканью, чтобы душа не поселилась в них, застряв в этом мире.

Зеркало – носитель информации и накапливает историю многих смотрящих в него поколений. Не передавайте такую вещь по наследству, а старые зеркала выбрасывайте. Не покупайте зеркала в антикварных магазинах. Не принимайте зеркала в подарок и не простите других людей.

Если есть больные спектрофобией (страх зеркал), то сократите количество зеркал в комнате.

Для слишком чувствительных людей любая тень в зеркале (свет от фар автомобиля, ветка дерева или птица за окном) может стать причиной сильного испуга. Не вешайте зеркала напротив окон.

Желание иметь слишком много зеркал – признак психологических отклонений или комплексов. Следите за этим триггером. Одного зеркала на комнату достаточно, другие уберите.

Даже если зеркало не стоит напротив кровати, где вы спите, оно (или, точнее, все находящиеся в квартире зеркала) требует особого поведения. Зеркала нельзя оставлять грязными и запыленными, их следует систематически чистить, уделяя особое внимание уголкам, если зеркало квадратное или прямоугольное.

Учитывая эти советы и приметы, справиться с непонятной тревогой по поводу зеркал в комнате будет легче. Верить или не верить в магическую силу зеркал – выбор каждого человека. Чтобы спокойно находиться в спальне и в других комнатах, обращайте внимание на приметы. Помните: то, во что верите, обязательно сбывается.

Напомним, UAportal рассказал, почему нельзя спать ногами к двери. Важно знать, как правильно поставить кровать в спальне, чтобы не сглазить беду.

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