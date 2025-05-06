Кто имеет право на получение социальной пенсии в 2025 году и как ее получить

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на временную государственную помощь — так называемую социальную пенсию. В 2025 году требования к страховому стажу выросли. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Если этот показатель меньше, но составляет от 22 до 31 года, право на пенсию возникает в 63 года. Тем, кто имеет стаж от 15 до 21 года, пенсионные выплаты предоставляются с 65 лет. Если же стажа меньше 15 лет, в 65 лет лицо получает право не на пенсию, а на социальную помощь по возрасту. Такой порядок будет актуален до 2028 года, когда для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 35 лет страхового стажа. Об этом пишет nv.ua.

В мае 2025 года размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода. Однако выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, составляющего 3028 грн. Сумма пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии.

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Для оформления социальной пенсии следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или регистрации. Необходимо подать заявление, паспорт, идентификационный код, справку из Пенсионного фонда о стаже, декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за полгода, а также дополнительные документы — например, решение об опеке, если это касается недееспособного лица.

Впрочем, не каждый, у кого нет стажа, может получить помощь. Выплаты не назначаются, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум, лицо официально работает или имеет другой источник дохода, а также в случае значительных расходов семьи или владения дополнительным жильем или транспортом. Однако исключения возможны. Если в семье есть человек с инвалидностью, комиссия после обследования бытовых условий может принять положительное решение о предоставлении помощи, несмотря на ограничения.

Раньше мы рассказывали, какой категории пенсионеров перечислят пенсию.

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