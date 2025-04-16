Кто имеет право получить статус ребенка войны в Украине: объяснение

В Украине предусмотрен статус "ребенка войны", однако ни один действующий нормативный документ не гарантирует выплаты по этому статусу. Будет ли внедрена денежная поддержка в будущем – пока неизвестно. В то же время дети, которые имеют этот статус, все же могут рассчитывать на определенную помощь в неденежной форме.

В Украине статус ребенка войны сейчас официально называется "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Это определено постановлением Кабинета Министров №268, сообщает "24 Канал".

Согласно этому постановлению, на получение такого статуса имеют право дети, которые:

получили физическое насилие или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью,

испытали сексуальное насилие,

были незаконно депортированы или похищены из Украины,

были вовлечены в военные действия,

содержались в плену,

испытали психологическое насилие, моральные и психологические страдания.

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Как детям получить соответствующий статус

Для получения статуса необходимо предоставить подтверждающие документы. Исключение составляют случаи, касающиеся психологических травм – в таком случае документальное подтверждение не является обязательным.

Заявку на предоставление статуса следует подавать в службу по делам детей по месту жительства.

Если семья находится за границей, нужно отправить официальное письмо вместе с необходимыми документами в соответствующую службу по последнему зарегистрированному месту жительства в Украине.

Обратиться с заявлением могут как родители или родственники ребенка, так и сам ребенок, если ему уже исполнилось 14 лет.

Также статус "ребенок войны" можно получить и после достижения 18 лет – при условии, что на 24 февраля 2022 года лицо еще не было совершеннолетним.

На сегодня детям, которые имеют соответствующий статус, предоставляются определенные льготы. В частности, предусмотрено бесплатное питание в школьных учреждениях. Существует вероятность, что в дальнейшем перечень прав и социальных гарантий для таких детей будет расширен.

Напомним, ранее в Украине изменили подход и критерии начисления льгот на жилищно-коммунальные услуги.

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