Кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи: подробности

Некоторые пенсионеры могут претендовать на дополнительные выплаты к своей пенсии. Однако эта возможность распространяется далеко не на всех.

Пенсионерам, чьи ежемесячные выплаты не превышают 3 250 гривен, может быть оказана финансовая помощь от ООН. Об этом пишет 24 канал.

Для получения этой помощи необходимо соответствовать нескольким критериям:

ваша пенсия должна быть ниже 3250 гривен;

вы должны проживать на территориях, где есть активные боевые действия или риск их возникновения;

вы не должны получать никаких других выплат от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

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Следует отметить, что получатели выбираются из перечня ПФУ и выплаты назначаются автоматически.

Для кого из пенсионеров предусмотрена социальная помощь

Пожилые люди, которым исполнилось 80 лет и которые столкнулись с необходимостью постоянной опеки по состоянию здоровья, имеют право на получение финансовой поддержки от государства. По состоянию на сегодня сумма такой помощи составляет 944 гривны.

Назначение дополнительных выплат к пенсии возможно только после личного обращения в соответствующие органы. Чтобы начать этот процесс, нужно подать заявление и предоставить документы, доказывающие ухудшение состояния здоровья.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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