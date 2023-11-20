Кто может получить повестку в декабре после продолжения мобилизации

Украина продолжает процесс всеобщей мобилизации, предусматривающий призыв граждан в военную службу. В декабре 2023 года этот процесс будет продолжаться, и многие граждане получат повестки от военкоматов.

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Военнообязанные и резервисты Украины от 18 до 60 лет входят в категорию лиц, которые могут быть подвергнуты мобилизации. Следует учесть, что мужчины в возрасте 18-27 лет, не проходившие срочную службу, по действующему законодательству не подлежат принудительной мобилизации. Об этом пишет "Телеграф".

Несмотря на то, что Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет в мае 2023 года, это изменение не вступило в силу, поскольку президент Зеленский еще не подписал соответствующий закон.

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Таким образом, граждане, которые могут получить повестки в армию в декабре 2023 года, включают:

Пригодных и ограниченно годных от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него.

Пригодных и ограниченно годных в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре.

Подходящих и ограниченно подходящих мужчин от 18 до 60 лет по контракту.

Снятых с военного учета мужчин до 60 лет.

Исключенных из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Граждане должны быть готовы к возможному призыву, ведь это касается широкого диапазона возрастов и категорий граждан.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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