Кто может получить социальные выплаты в 2025 году и будет ли увеличена помощь при рождении ребенка
Система социального обеспечения в Украине играет ключевую роль в поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
В последнее время все активнее обсуждается реформирование системы социального обеспечения с целью сделать ее более прозрачной, более справедливой и более эффективной.
Кто имеет право на государственную социальную помощь?
Согласно данным портала "Действие", право на помощь имеют:
- Лица от 65 лет без права на пенсию;
- Люди с инвалидностью (особенно I группа);
- Дети умершего кормильца без страхового стажа;
- Одинокие люди, нуждающиеся в уходе (по решению ЛКК).
Отдельно на помощь по уходу могут претендовать:
- Военнослужащие с инвалидностью;
- Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянной опеке;
- Малообеспеченные лица от 80 лет.
Социальная защита: основные направления
Социальная защита включает целевые выплаты (субсидии, помощь инвалидам, поддержку малообеспеченных и т.п.), которые в основном финансируются из государственного бюджета. Его ключевая цель — гарантировать базовый уровень жизни тем, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить себя.
Изменится ли размер выплат в 2025 году?
Размер большинства выплат зависит от прожиточного минимума, который в 2025 году остался на уровне 2920 грн.
Основные категории населения имеют следующие показатели:
- Дети до 6 лет - 2563 грн
- Возраст 6-18 лет - 3196 грн
- Трудоспособные лица - 3028 грн
- Лица, потерявшие трудоспособность - 2361 грн
Несмотря на отсутствие роста ПМ, государство планирует унифицировать подход к начислению помощи. Вместо ориентации на ПМ будут учитываться доходы домохозяйства.
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Государственные расходы на социальное обеспечение
В 2025 году предусмотрено выделить около 420,7 млрд грн на социальные программы.
- Помощь малоимущим;
- выплаты по беременности, родам;
- поддержка детей с инвалидностью;
- Помощь опекунам;
- Алименты;
- Поддержка людей, ухаживающих за больными.
Выплаты в связи с рождением ребенка: изменятся ли?
По состоянию на 2025 год сумма пособия при рождении ребенка остается фиксированной – 41 280 грн (10320 грн одноразово + по 860 грн ежемесячно 3 года).
Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072, предусматривающий повышение этой помощи и ее привязку к прожиточному минимуму.
- 150 ПМ - за первого ребенка
- 100 ПМ - за вторую
- 50 ПМ – за третью и последующую.
Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.
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