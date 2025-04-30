Кто может получить социальные выплаты в 2025 году и будет ли увеличена помощь при рождении ребенка

Система социального обеспечения в Украине играет ключевую роль в поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В последнее время все активнее обсуждается реформирование системы социального обеспечения с целью сделать ее более прозрачной, более справедливой и более эффективной.

Кто имеет право на государственную социальную помощь?

Согласно данным портала "Действие", право на помощь имеют:

Лица от 65 лет без права на пенсию;

Люди с инвалидностью (особенно I группа);

Дети умершего кормильца без страхового стажа;

Одинокие люди, нуждающиеся в уходе (по решению ЛКК).

Отдельно на помощь по уходу могут претендовать:

Военнослужащие с инвалидностью;

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянной опеке;

Малообеспеченные лица от 80 лет.

Социальная защита: основные направления

Социальная защита включает целевые выплаты (субсидии, помощь инвалидам, поддержку малообеспеченных и т.п.), которые в основном финансируются из государственного бюджета. Его ключевая цель — гарантировать базовый уровень жизни тем, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить себя.

Изменится ли размер выплат в 2025 году?

Размер большинства выплат зависит от прожиточного минимума, который в 2025 году остался на уровне 2920 грн.

Основные категории населения имеют следующие показатели:

Дети до 6 лет - 2563 грн

Возраст 6-18 лет - 3196 грн

Трудоспособные лица - 3028 грн

Лица, потерявшие трудоспособность - 2361 грн

Несмотря на отсутствие роста ПМ, государство планирует унифицировать подход к начислению помощи. Вместо ориентации на ПМ будут учитываться доходы домохозяйства.

Читайте также: У украинских пенсионеров вырастет пенсия с 1 мая: кого касается

Государственные расходы на социальное обеспечение

В 2025 году предусмотрено выделить около 420,7 млрд грн на социальные программы.

Помощь малоимущим;

выплаты по беременности, родам;

поддержка детей с инвалидностью;

Помощь опекунам;

Алименты;

Поддержка людей, ухаживающих за больными.

Выплаты в связи с рождением ребенка: изменятся ли?

По состоянию на 2025 год сумма пособия при рождении ребенка остается фиксированной – 41 280 грн (10320 грн одноразово + по 860 грн ежемесячно 3 года).

Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072, предусматривающий повышение этой помощи и ее привязку к прожиточному минимуму.

150 ПМ - за первого ребенка

100 ПМ - за вторую

50 ПМ – за третью и последующую.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!