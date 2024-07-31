Кто в августе первым получит повестки на прохождение ВЛК: адвокат назвал все категории

В августе первыми получат повестки на прохождение военно-врачебной комиссии украинцы, которые обновили данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования.

Как пояснил адвокат Роман Симутин в комментарии ТСН, несмотря на вручение повесток, не все из получивших их будут призваны в армию, поскольку значительная часть военнообязанных имеет законные основания для отсрочки от мобилизации.

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"Из более 4,6 миллиона военнообязанных, обновивших данные, примерно половина может иметь отсрочки или бронирование. Поэтому количество тех, кто может получить повестку, значительно меньше", – пояснил адвокат.

Если же военнообязанный не обновил свои данные и его нет в электронной базе "Оберег", то работники ТЦК могут вручить ему повестку лично или обнаружить во время проверки документов на блокпостах.

Что касается штрафов за уклонение, Симутин спрогнозировал, что они могут появиться уже в конце августа, примерно после 20 числа. Это касается военнообязанных, которые получили повестки после 16 июля, но проигнорировали требование прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"На уклонистов могут наложить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. То есть, если кто получил повестку, а потом игнорировал ее, то рискует получить штраф", — отметил юрист.

Напомним, ранее в Минцифре заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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