Кто в Украине с 1 апреля должен прийти в ТЦК без повестки

Народные депутаты готовят правительственный законопроект ко второму чтению. По предварительным данным, чтение документа с внесенными изменениями может пройти до конца марта.

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До этого в Украине действуют действующие положения по военному учету Согласно ему существуют основания, по которым мужчины должны приходить в ТЦК без какого-либо уведомления, сообщает NV.

В частности, военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно прийти в ТЦК для получения разрешения на смену места жительства. Также нужно явиться для снятия с военного учета в случае выезда за границу сроком более трех месяцев.

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Кроме этого, законодательство предусматривает появление в ТЦК в семидневный срок для взятия на военный учет по прибытии на новое место жительства. Также обязательно:

немедленно сообщать об утрате военно-учетного документа;

сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные по учетным данным ТЦК;

подавать ежегодно до 1 октября в ТЦК документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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