Лайфхак спасет летом без кондиционера: Как охладить помещение с помощью мокрых полотенец

Во время летней жары многие люди ищут средства для охлаждения, такие как вентиляторы и кондиционеры. Но когда жара становится невыносимой, первый вариант может быть недостаточным, а второй – недоступным для всех. Однако существует простой лайфхак, не требующий значительных затрат и поможет охладить помещение.

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"Есть очень простой метод, которым вы можете воспользоваться, чтобы охладить свое жилье, когда вокруг просто кипит. Вам нужно лишь замочить несколько полотенец в холодной воде и развешать их у окон и дверей", – рассказывает эксперт по стирке Деян Димитров.

Этот простой трюк помогает охладить воздух и сделать нахождение в помещении более комфортным. Испаряющаяся из полотенец вода охлаждает воздух в доме. Это дешевая альтернатива для тех, у кого нет кондиционеров.

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Важно, чтобы полотенца были только что постираны, поскольку грязные полотенца могут вызвать неприятный запах влажности, который будет распространяться по всему дому.

В жаркие дни лета могут нарушаться сон и отдых. Чтобы обеспечить качественный сон, важно знать, какие факторы влияют на отдых во время ночи.

В связи с более продолжительным световым днем и ростом температуры многие люди ищут способы сохранения прохлады. Хотя вентиляторы и легкая постель могут быть важными, одним из самых простых способов обеспечить комфортный сон ночью летом – спать в меньшем количестве одежды или даже без одеяла.

Ранее специалисты объяснили, одежду из каких тканей лучше носить летом, чтобы тело не перегревалось.

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