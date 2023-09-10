Лед в морозилке: как быстро и безопасно от него избавиться

Лед в морозильнике может стать не только неудобством, но и потреблять дополнительную энергию, аннулируя все преимущества современных холодильников. Чтобы справиться с этой проблемой и сохранить свои продукты в идеальном состоянии, важно знать, как избавиться от льда в ящиках морозильной камеры.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что из-за большого количества льда некоторые продукты могут изменить свой вкус.

Как безопасно разморозить морозильную камеру:

Шаг 1: Отключите и подготовьте морозильник

Прежде всего отключите холодильник от сети и извлеките все продукты. Этот шаг важен для безопасности и эффективности процесса размораживания.

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Шаг 2: Размораживание

Обычно процесс размораживания занимает около двух часов. Однако если вы хотите ускорить этот процесс, поместите чашку с горячей водой на полку холодильника. Это поможет льду растаять быстрее.

Шаг 3: Дезинфекция морозилки

После размораживания обратите внимание на дезинфекцию морозильной камеры. Нанесите два флакона хлоргексидина из пульверизатора на морозильные стенки. Затем протрите все поверхности сухими салфетками и оставьте морозильню на 20-30 минут для проветривания.

Шаг 4: Защита от повторного образования льда

Последний шаг – смочите сухую салфетку в глицерине и пройдитесь по стенам, потолку и дну морозильной камеры. Глицерин предотвращает образование нового льда, минимизируя возможность повторной проблемы.

С соблюдением этих шагов вы сможете не только избавиться от льда в морозильной камере, но и сохранить свою технику в оптимальном состоянии и продлить срок службы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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